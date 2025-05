Wanda y L-Gante se mostraron juntos, otra vez: “Los sentimientos no cambian” Tras compartir fotos juntos en redes sociales, el cantante señaló que la pareja se debe una conversación luego de la reciente distancia que habían tomado.

Este fin de semana comenzó un nuevo capitulo entre Wanda Nara y Elian Valenzuela. La pareja que públicamente anunció su separación, pasó el feriado del Día del Trabajador juntos. Y el artista contó los detalles de ese reencuentro.

“Volvió Wanda, me queda una charla pendiente -para la reconciliación-”, explicó el intérprete al tiempo que reveló que la vuelta de la mediática fue “una sorpresa”: “Estaba regresando a mi casa y cuando llegué, ya estaba ahí. No nos enfocamos en ninguna discusión ni nada porque estaba Jamaica”.

“Los sentimientos no cambian nunca, por ningún acto de ninguno de los dos y creo que hay que tratarlo de la mejor manera posible”, señaló y negó ser el “enojón de la relación”, aunque sostuvo: “Pero imaginate que te dejan, te acusan de un montón de cosas y a la semana vuelven como si nada. Es algo raro y hay que acomodar las emociones”.

Además, L-Gante respondió a las críticas de la abogada de Mauro Icardi que lo trató de adicto: “A los días hice el estudio y me mostré totalmente limpio. Me da pena que haya profesionales que hablen tantas bol*deces. En mi casa pensaba que -Piro- es un cachivache. No me enfoco en lo que se habla, pero de vez en cuando se despierta las ganas de demostrar algo”.

Y le agradeció a Wanda por su vínculo que Jamaica, la hija que tuvo con Tamara Báez. “A pesar de que estamos separados lo que hizo lo vi como un acto de amor porque se lleva muy bien con Jami y, por lo que ella me dijo, la extrañaba”, indicó y agregó: “Mientras yo faltaba en la casa porque estaba trabajando, ella estaba con mi hija de forma cariñosa y eso lo valoro mucho”.

Sobre cómo sucedió el reencuentro, L-Gante contó: “Me fue a mirar jugar a un partido de fútbol y después comimos un asado con mis amigos mientras festejamos el día del trabajador”.