Al menos 200 turistas argentinos fueron estafados al haber pagado por un falso alojamiento en la costa de Chile El caso salió a la luz en las últimas horas y generó conmoción entre quienes planeaban pasar el verano en Viña del Mar. Los que pergeñaron la estafa operaban a través de una página web falsa, ofrecían alquileres a precios atractivos y exigían pagos anticipados.

Al menos 200 turistas fueron víctimas de una masiva estafa en Viña del Mar, Chile, luego de haber pagado por supuestos alojamientos turísticos que nunca existieron. Quienes pergeñaron la estafa operaban a través de una página web falsa, ofrecían alquileres a precios atractivos y exigían pagos anticipados, lo que les permitió recaudar hasta USD 1.300 por reserva antes de desaparecer.

El caso salió a la luz en las últimas horas y generó conmoción entre quienes planeaban pasar el verano en la costa chilena. Bajo el nombre de “Holiday Reñaca”, los estafadores ofrecían un supuesto departamento en el balneario Reñaca, pero todo resultó ser una fachada para quedarse con el dinero de los turistas.

La maniobra fue descubierta por Valentina Funes y Facundo Maldonado, una pareja mendocina que trabaja en una inmobiliaria de Reñaca desde hace cinco años. Ellos notaron que los avisos de “Holiday Reñaca” usaban fotos robadas de un departamento real, el Holiday Park, publicadas originalmente en una página de reservas de hoteles.

Los estafadores no solo copiaron las imágenes, sino también las reseñas y las puntuaciones.

Para cerrar la trampa, enviaban comprobantes con un RUT y la razón social “Coference Spa” como cuenta destino. Incluso, una de las víctimas contrató el alojamiento falso a través de una reconocida agencia de viajes, aunque para concretar el pago la derivaron a la cuenta de WhatsApp de los estafadores.

Ignacio Almenara, otro mendocino, contó que el año pasado se alojó en el verdadero Holiday Park. Tiempo después, vio el aviso trucho por Instagram y creyó que era el mismo lugar. “Al ver el verificado, supuse que se había actualizado. Éramos seis personas por 13 noches y hablamos con ese número por WhatsApp. Nos contestaron bastante mal, como ansiosos por cerrar el pago”, relató en declaraciones al diario Los Andes.

Atraídos por un supuesto descuento del 20%, Ignacio y sus amigos transfirieron 1.328 dólares el 2 de noviembre para reservar el lugar para fin de año. “Pasaron los días y hasta Navidad no recibimos ninguna instrucción u hora del check in. El martes 30 nos enteramos de la estafa gracias a un posteo de RyH, descubrimos que nadie nos respondía en el WhatsApp del pago y vimos las reseñas negativas en Google Maps de otros argentinos”, se lamentó.

Al desconocer la transferencia ante el banco, descubrieron que la ubicación del estafador estaba marcada en la Isla de Pascua. Finalmente, consiguieron otro alojamiento en el centro de Reñaca y se acercaron al verdadero Holiday Park, donde les confirmaron que la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile ya estaba al tanto del caso.

El caso ya está en manos de la PDI de Chile, que intenta dar con los responsables de la estafa. Mientras tanto, cientos de familias argentinas siguen buscando respuestas y advierten a otros turistas para que no caigan en la misma trampa.