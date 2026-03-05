Asesinaron a un líder de Hamás durante un bombardeo aéreo israelí Un ataque con drones contra un departamento en el campo de refugiados de Beddawi, en la ciudad de Trípoli, terminó con la vida de Wassim Atallah al-Ali y su esposa. El hecho profundiza la dramática escalada bélica que sacude a la región.

El conflicto en Medio Oriente suma un nuevo y sangriento capítulo que aleja cada vez más la posibilidad de un alto el fuego. El Ministerio de Salud del Líbano y la Agencia Nacional de Noticias libanesa confirmaron este jueves el asesinato de Wassim Atallah al-Ali, un alto oficial del grupo islamista palestino Hamás, tras un ataque aéreo perpetrado por las fuerzas israelíes.

El operativo se llevó a cabo mediante un ataque de precisión con drones. El objetivo fue un departamento residencial ubicado dentro del campo de refugiados palestinos de Beddawi, en la ciudad de Trípoli, al norte del territorio libanés.

Las víctimas del ataque

Según los reportes oficiales, el bombardeo dejó un saldo trágico para la familia del líder palestino:

Fallecidos: Wassim Atallah al-Ali y su esposa perdieron la vida en el acto tras el impacto del misil contra su vivienda.

Wassim Atallah al-Ali y su esposa perdieron la vida en el acto tras el impacto del misil contra su vivienda. Heridos: Una de las hijas del matrimonio sobrevivió al ataque, pero resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital del campo de refugiados para recibir tratamiento médico.

Un contexto de guerra total

Este asesinato selectivo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una de las semanas más violentas y críticas de las últimas décadas en la región. El tablero geopolítico saltó por los aires en los últimos días, desatando una cadena de represalias cruzadas: