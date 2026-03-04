Trump anunció que cortará el comercio con España por su postura ante la guerra de Irán: “Es un socio terrible” El presidente de EE.UU. amenazó con imponer un embargo y acabar con todas las relaciones comerciales bilaterales, ya que aseguró que su país "no necesita nada" del territorio español. Criticó a Pedro Sánchez.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, cuestionó este martes a España por su postura ante la guerra de Irán y amenazó con imponer un embargo y acabar con todas las relaciones comerciales bilaterales, ya que aseguró que su país “no necesita nada” de España, país que calificó de aliado “terrible”.

La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para los ataques a Irán enojó al mandatario republicano, quien durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que no quiere tener “nada que ver con España”.

Por su parte, el Ejecutivo español respondió a Trump que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.

En la misma línea, el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, preguntado por las palabras de Trump respecto a España, dijo que la Comisión Europea (CE) confía en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y que velará por que se protejan “plenamente los intereses de la Unión Europea”.

Amenaza con un posible embargo

Sentado junto a Merz en el Despacho Oval, en sus primeras declaraciones a la prensa desde el inicio de la operación Furia Épica contra Irán, Trump lamentó que Madrid no ha sido “amistoso” con Estados Unidos.

“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo el comercio”, aseguró.

Acto seguido, Trump preguntó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, presente en el Despacho Oval, la posibilidad de imponer un embargo a España y este dijo que el Tribunal Supremo de EE.UU. “ha reafirmado la capacidad” del presidente para implementar este tipo de medidas.

Después de los primeros ataques a Teherán, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán al considerar que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.

Para Trump, por el contrario, España no tiene absolutamente nada que EE.UU. necesite: “Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo“, aseguró.

España exige cumplir la ley

Fuentes del Ejecutivo español reaccionaron a las amenazas del republicano y recalcaron que si la administración norteamericana quiere revisar la relación de Estados Unidos con España, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El Gobierno de Pedro Sánchez también defendió que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España es “un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente” y es “mucho más que su mal Gobierno”.

El canciller alemán Friedrich Merz visitó a Trump (EFE).

La polémica por las bases de Rota y Morón

Estas palabras de Trump se producen después de que el Gobierno se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EE.UU., fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

“Y ahora España incluso ha dicho que no podíamos usar sus bases y demás. Podríamos usar su bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos”, afirmó el republicano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó el lunes que el convenio firmado con Washington para la utilización de las bases permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado al respecto que España “tiene la última palabra” en esta cuestión: “No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU”.

Antes de las declaraciones de Trump, el Gobierno había dicho que veía poco probable que su posición fuera a conllevar alguna “consecuencia”.

España, un “socio terrible”

Las tensiones diplomáticas entre EE.UU. y España han incrementado también por ser este país el “único” socio de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa hasta el 5 % de su PIB, algo que Trump ha criticado de nuevo durante el encuentro.

“Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda, y otras en absoluto“, dijo hoy Trump, que añadió que “algunos países europeos, como España, han sido terribles”.

Por su parte, Merz dijo al respecto que está intentando “convencer” al Ejecutivo español para que se comprometa a un mayor gasto en esta partida ya que a su juicio “esto forma parte de la seguridad común” de los miembros de la OTAN y “todos deben cumplir con esas cifras”.