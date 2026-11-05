Avanza el juicio político contra Santiago Peña tras la crisis bancaria El expresidente Horacio Cartes y titular de la ANR confirmó que respaldará el proceso contra el mandatario, en medio de la crisis por la intervención bancaria, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus fondos

El expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció este miércoles que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra el presidente Santiago Peña. La decisión se da en medio de la crisis desatada por la intervención y el cierre del Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus fondos.

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de X.









En el mismo mensaje, Cartes ratificó que el oficialismo respaldará el proceso de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.

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Tras el mensaje de Cartes –y la renuncia de Peña– la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra el Presidente saliente. La decisión ahora deberá ser tratada por el Senado, que tendrá la última palabra sobre la continuidad del proceso y deberá resolver si la salida del jefe de Estado deja sin efecto el procedimiento de destitución.

La postura tiene un peso político particular porque fue el propio Cartes quien promovió la candidatura de Peña en las elecciones de 2023. Además, el exmandatario conduce la estructura del Partido Colorado, que hasta ahora contaba con mayoría propia en las dos cámaras del Congreso paraguayo.

Para cerrar su pronunciamiento, Cartes apeló a la identidad partidaria: “La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”.

El respaldo al juicio político expone una fractura dentro del oficialismo y amplía el frente de cuestionamientos contra Peña, que ya no se limita a la oposición. Hasta el momento, el Presidente no se pronunció públicamente sobre el pedido de destitución.

A las críticas también se sumó el presidente del Congreso, Bachi Núñez, quien se alineó con los legisladores que responsabilizan al mandatario por la crisis. “Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”, afirmó.

Por su parte, el senador Óscar “Cachito” Salomón apuntó directamente contra Peña. “Ha traicionado al país por dinero”, declaró ante la prensa. Al mismo tiempo, descartó que el vicepresidente Pedro Alliana sea sometido a un proceso similar.

En este escenario, Cartes y Alliana mantienen una reunión para definir una salida política y trazar el camino de una eventual sucesión de Peña en el Poder Ejecutivo. La discusión se da mientras el Gobierno debe afrontar los reclamos de los ahorristas afectados por la crisis bancaria.

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El pedido de juicio político

Más allá de la renuncia, el Congreso paraguayo avanzó en el pedido de juicio político presentada por legisladores opositores y que posteriormente sumó el respaldo de sectores del oficialismo. El libelo acusatorio contempla cinco causales relacionadas con el escándalo de Ueno Bank, la entidad financiera que fue intervenida por el Banco Central de Paraguay (BCP) tras detectar graves problemas de solvencia.

Entre los principales cuestionamientos contra Peña aparecen un presunto conflicto de intereses por su participación accionaria en Ueno Holding, los vínculos entre el banco y el grupo empresario que lo controla y la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad.

El mandatario mantuvo acciones del holding hasta marzo de 2025. También quedaron bajo la lupa la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central, y las modificaciones impulsadas por el Gobierno a la legislación sobre conflictos de intereses.

En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien quedaría al frente del Poder Ejecutivo tras la renuncia de Peña. La votación terminó con 48 votos en contra y 30 a favor, por lo que el oficialismo logró bloquear la acusación opositora, que señalaba a Alliana por una presunta complicidad con el mandatario saliente en el caso Ueno Bank.