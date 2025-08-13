Avanza la legalización de la eutanasia en Uruguay La iniciativa fue aprobada tras una larga sesión en la Cámara de Diputados en Montevideo, que obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra. En caso de ser aceptada en el Senado, se convertiría en el tercer país de América Latina en autorizar la muerte asistida.

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este martes un proyecto de ley para permitir la eutanasia, que ahora deberá ser avalado por el Senado. En caso de ser aceptada, se convertiría en el tercer país de América Latina en autorizar la muerte asistida.

La iniciativa fue aprobada tras una larga sesión en el Congreso en Montevideo, que obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, cinco años después de que el país –de 3,5 millones de habitantes– empezara a debatir por primera vez la muerte asistida.

Además de casi la totalidad de la bancada oficialista, la propuesta recibió el respaldo de diputados de la oposición para alcanzar el mínimo necesario de 50 de los 99 votos posibles para su aprobación. A partir de ahora, tras el visto bueno de la Cámara baja, el proyecto deberá ser discutido y votado por el Senado.

El proyecto, según detalló EFE, señala que la norma tiene como “objeto regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen” y busca ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a quienes así lo deseen, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

Acabo de fundamentar mi voto afirmativo a la Ley de Eutanasia. No es una ley de muerte: es una ley de libertad y dignidad. La vida es tan valiosa, que no pertenece al Estado sino a quien la vive. MIRA TAMBIÉN Trump despliega la Guardia Nacional en Washington Uruguay vuelve a estar a la vanguardia de los derechos humanos. pic.twitter.com/vBrA3R9f6H — Elianne Castro (@Nanecp)

August 13, 2025

En ese sentido se expresó el diputado del oficialista Frente Amplio, Luis Enrique Gallo, uno de los principales impulsores de la iniciativa. “La muerte forma parte de la vida y es necesario hablar de ello, por eso consideramos la eutanasia como un ejercicio de derecho”, dijo en su exposición. Y agregó: “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”.

Entre las condiciones que determina el proyecto de ley, se indica que los pacientes que quieran optar por este procedimiento deben ser mayores de edad, estar psíquicamente aptos y estar cursando la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o padecer “sufrimientos que resulten insoportables”.

En el caso de aprobarse en el Senado, Uruguay se convertiría en el tercer país de América Latina en permitir este tipo de prácticas. Por otra parte, solo podrán acceder a la eutanasia ciudadanos uruguayos o extranjeros que acrediten residencia fehaciente y los solicitantes deberán recibir el aval de al menos dos profesionales de la salud.

En el mundo, un reducido grupo de países permiten la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Canadá, Países Bajos, España y algunas partes de Australia y Estados Unidos, entre otros. En particular, en América Latina hay solo dos países que ya la avalan: Colombia y Ecuador.