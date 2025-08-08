Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia dejó un muerto y varios heridos Damas Gratis, el reconocido grupo argentino de cumbia liderado por Pablito Lescano, tenía previsto culminar en Colombia una minigira realizada en los últimos días. Sin embargo, debido a un feroz enfrentamiento en las plateas, tuvieron que suspender la fecha.

El incidente se produjo minutos antes de que el grupo de cumbia saliera a tocar en el Movistar Arena de Bogotá. La batalla campal, que se desató entre el público y las autoridades, se cobró la vida de un hombre y dejó cinco personas heridas con arma blanca, según informaron el alcalde de la ciudad y la Policía local.

En los vídeos, se puede ver la pelea, que se desarrolló no solo cuerpo a cuerpo sino que también se lanzaron objetos. Además, los incidentes se propagaron por las inmediaciones del estadio El Campin y el Barrio Galerías. En este contexto, los vecinos de la zonas denunciaron que los simpatizantes de los dos equipos se paseaban con armas y objetos contundentes.

Usuarios compartieron mensajes de angustia y repudio frente al hecho, criticando la seguridad y la falta de presencia policial. Uno de los asistentes escribió: “Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y ¿dónde estará la policía?”.

Otro usuario agregó: “El evento de Damas Gratis en Bogotá se convirtió en una completa pesadilla. Una turba de desadaptados se abalanzó contra la escasa policía y contra el personal logístico, sin importar si eran hombres o mujeres. Una lástima, pero lo presentía”.

Qué dijeron las autoridades de Colombia

Las autoridades informaron que el enfrentamiento fue protagonizado por presuntos hinchas de dos de los equipos más populares de la ciudad de Bogotá.

Luego de los disturbios, las autoridades del estadio emitieron un comunicado oficial en el que lamentaron lo incidentes entre el público y explicaron que tomaron la decisión de suspender el evento “por motivos de seguridad”, para proteger a los asistentes y colaboradores.

El mensaje de Pablito Lescano

En sus redes sociales, el cantante y líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, se lamentó: “Chau Colombia. Bogotá, me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, escribió el músico. El grupo liderado por Pablito Lescano tenía previsto comenzar el último tramo de su minigira con la presentación en el país cafetero. La banda tiene previsto presentarse en Miami en la noche de este jueves y en Nueva York el viernes.