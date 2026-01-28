Buscan en Estados Unidos a una joven argentina desaparecida en Los Ángeles Su familia perdió contacto con ella hace cinco días. Ante la falta de respuestas, comenzaron la difusión del caso en redes sociales y reclaman la intervención de las autoridades estadounidenses

Una joven argentina es intensamente buscada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que su familia perdiera contacto con ella hace cinco días. La situación comenzó a difundirse en redes sociales, donde sus allegados compartieron su foto y datos personales para pedir ayuda.

Se trata de Narela Micaela Barreto, de 21 años, oriunda de Banfield, en el sur del conurbano bonaerense. Según la información disponible, fue vista por última vez el 23 de enero y desde entonces no se supo más nada de ella.

Se encuentra viviendo ciudad de Los Ángeles hace dos años.

La familia lanzó un pedido público para dar con su paradero y solicitó que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato a un número telefónico habilitado para tal fin. Con el paso de los días, la preocupación fue en aumento.

Ayelén, quien se presentó como prima de la joven, expresó su angustia a través de Instagram y reclamó respuestas. Señaló que no recibieron nformación concreta por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses y remarcó que ya pasaron cinco días sin noticias.

En distintas publicaciones, también manifestó el dolor que atraviesa la familia y explicó que Narela no era solo su prima, sino alguien muy cercana. Además, pidió colaboración para difundir el caso, con la esperanza de que eso impulse la intervención de las autoridades.

Se encuentra viviendo ciudad de Los Ángeles hace dos años.

Por su parte, una amiga de Barreto, llamada Luján, contó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que los familiares ya tomaron contacto con la Embajada Argentina en Estados Unidos. Aseguró que la joven tiene su documentación en regla y visa vigente.

También indicó que se realizaron gestiones ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Hasta el momento de la publicación, no había respuestas oficiales por parte de las autoridades de Los Ángeles ni de la Cancillería argentina.

MIRA TAMBIÉN Histórica tormenta invernal en Estados Unidos ya dejó al menos 30 muertos