“La flota está lista”: Trump amenaza a Irán con un ataque similar al de Venezuela, pero Teherán se inclina por la guerra El presidente de Estados Unidos aseguró este miércoles que la flota que envió al país de los ayatolás está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia", como en el Caribe. Con todo, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió que no hay margen de conversación con semejante presión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la flota que envió a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, como en Venezuela. De este modo, el jefe de Estado norteamericano apuró a Teherán a negociar, aunque no precisó exactamente qué. Con todo, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió que si EE. UU. mantiene sus amenazas “es más probable la guerra”.

“Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, advirtió Trump en una publicación este miércoles en la red social Truth Social, donde también dijo esperar que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya “armas nucleares”.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡Lleguen a un acuerdo! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche”, recordó el presidente republicano, en referencia al ataque de Estados Unidos durante la “Guerra de los 12 días” que Israel inició contra Irán en junio de 2025.

No obstante, según analizó El País, Trump no precisa en su mensaje qué es lo que quiere negociar exactamente con las autoridades iraníes. En las últimas semanas, había amenazado reiteradamente con lanzar algún tipo de acción militar contra el país de los ayatolás si éste no cesaba en la violenta represión de las manifestaciones que surgieron a finales de diciembre. Según la ONG iraní con sede en Estados Unidos HRANA, hay 6.200 fallecidos; la ONU teme que llegen a 20 mil. Pero las protestas han sido, al menos teóricamente, sofocadas, y por tanto la represión también ha cedido.

Con todo, el enorme contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, y el reciente mensaje de Trump encendió la alarma en Teherán que se mantiene firme en su posición de no negociar.

Araqchi dijo condicionó cualquier conversación al “cese de las amenazas, las demandas excesivas y las cuestiones ilógicas”.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, indicó, por su parte, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, en un encuentro con la prensa extranjera en Teherán.