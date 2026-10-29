Randazzo hacía habitualmente el trayecto entre Madrid y Sevilla por motivos laborales. Tras el choque, sus familiares habían iniciado una búsqueda para dar con su paradero y recorrieron hospitales cercanos al lugar del accidente, sin tener noticias sobre él.

Su primo Rafael había hablado y, hasta el miércoles por la noche, la familia todavía no tenía novedades sobre su paradero. “Estamos todos atentos y siguiendo momento a momento cada posible lugar donde pueda estar”, había afirmado.

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En paralelo, la pareja de Agustín había difundido un pedido de ayuda en las redes sociales para intentar localizarlo. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”, escribió en una publicación en X, en la que explicó que ni sus familiares ni sus amigos tenían información sobre él.

Además, había compartido detalles de su apariencia física para facilitar su identificación.

Randazzo era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y llevaba más de dos décadas viviendo en España: se había radicado en el país en 2002. Al momento del accidente residía en la capital española y trabajaba en una empresa de comunicaciones, en el área de gestión comercial. El viaje que realizaba ese miércoles entre Madrid y Toledo era parte de su rutina laboral. Viajaba en el vagón número 8 del tren AVE siniestrado.

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Su pareja, Sergi, y su hermano Jorge estuvieron durante horas sin recibir ninguna notificación oficial sobre su estado. Ante la falta de respuesta a sus llamadas, Jorge se presentó en las dependencias policiales de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición y se sometió a la toma de muestras de ADN. Completados esos trámites, emprendió el trayecto hacia Toledo para recorrer los centros hospitalarios de la zona en busca de Agustín entre los heridos ingresados.