Confirman la muerte de una argentina en el accidente de trenes en España Las víctimas fatales ascendieron a 68 tras el siniestro ocurrido cerca de la estación de Urda, en Toledo. Además, la familia de otro argentino residente en Madrid busca intensamente información sobre su paradero.

El brutal accidente ferroviario ocurrido en la línea Madrid-Sevilla, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia española de Toledo, dejó hasta el momento un saldo de 68 muertos. Entre las víctimas se confirmó la muerte de una argentina de 32 años, mientras que otro ciudadano argentino, de 51, permanece desaparecido y es intensamente buscado por su familia.

La Cancillería argentina confirmó la presencia de una víctima nacional entre los fallecidos. El siniestro se produjo tras la colisión de dos formaciones ferroviarias y continúa generando preocupación por la búsqueda de personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el accidente

La víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga oriunda de San Juan que residía en Andalucía. La joven viajaba junto a su hermano Zacarías en el coche siete de una de las formaciones involucradas en la colisión. Él resultó herido y fue trasladado al Hospital de Toledo.

Ambos se habían formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y habían trabajado en un consultorio en San Juan. Martina atendió pacientes en esa provincia hasta 2025, antes de instalarse en España. Su padre, Jorge Conte Grand, es médico neumonólogo, mientras que su madre, Claudia, es docente jubilada.

Quién es el argentino que es intensamente buscado tras el accidente

Agustín Randazzo, de 51 años y oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, es el otro argentino cuyo paradero se desconoce tras el choque. Vivía en Madrid desde aproximadamente 2002 y viajaba habitualmente hacia Toledo por motivos laborales. Trabajaba en una empresa de comunicaciones, en el área de gestión comercial.

Randazzo se encontraba en el vagón número ocho del tren de alta velocidad. Desde el accidente, su familia no logró comunicarse con él y manifestó su preocupación ante la falta de noticias.

Su hermano, Jorge, presentó una denuncia en dependencias policiales de Madrid y aportó las muestras de ADN requeridas para colaborar con la identificación. Luego, se trasladó a Toledo para recorrer los centros hospitalarios de la zona y tratar de localizarlo entre las personas heridas que permanecen internadas.