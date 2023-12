Dani Alves, acusado de abuso sexual, tiene fecha confirmada de juicio: puede ir hasta 12 años preso Actualmente está detenido con prisión preventiva, por peligro de fuga, ya que en caso de emigrar a Brasil no habría extradición.

El ex futbolista brasileño Dani Alves será juzgado entre el 5 y 7 de febrero de 2024 en Barcelona (España), por el delito de abuso sexual contra una mujer en un boliche de la ciudad catalana en diciembre de 2022.

La Fiscalía solicita nueve años de prisión en su contra, mientras que la acusación particular pide doce. En tanto, el ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona está detenido con prisión preventiva, por peligro de fuga, ya que en caso de emigrar a Brasil no habría extradición.

En la audiencia pública del mes pasado, el tribunal confirmó la resolución que la instructora dictó al terminar la investigación y decretar la apertura del juicio al brasileño.

De qué se lo acusa

Alves está acusado de agresión sexual contra una mujer en un boliche de Barcelona. La denuncia fue presentada a finales de diciembre del año pasado.

De acuerdo al relato de la víctima, Alves la agarró de la mano y la puso en su parte íntima, lo cual ella rechazó en dos ocasiones. También hizo mención que el ex futbolista la llevó a un baño privado y, según la acusación, ejerció fuerza sobre ella a pesar de sus protestas para que se detuviera.

Cuántos años le corresponden de prisión si es culpable

De acuerdo a lo que explica el Código Penal de España, el delito de agresión sexual tiene una pena de entre cuatro y 12 años de prisión. En el caso de Alves, se contempla una posible condena que ronda entre los ocho y 10 años, aunque podría reducirse hasta los cinco años si se declara culpable.