Desesperación entre los inmigrantes varados en la frontera norte de México tras la cancelación de citas CBP One La decisión de Estados Unidos de suspender el programa ha generado incertidumbre y la región atraviesa un profundo desafío logístico y humanitario, sin claridad sobre nuevas alternativas migratorias. En tanto, empezaron las redadas de migración en lugares previamente considerados "protegidos" como escuelas, iglesias y hospitales

Mientras la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se convierte en un símbolo de la tensión y el sufrimiento que enfrentan quienes buscan un futuro mejor en EE.UU., organizaciones como El Buen Samaritano enfrentan nuevos retos para atender a quienes han quedado en el limbo migratorio.

El pastor Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano, explicó a EFE las reacciones y preocupaciones que ha suscitado esta medida.

“(Para) algunas personas que estaban con nosotros, que ya tenían tiempo esperando con la aplicación CBP One, fue algo frustrante enterarse de que ya era cancelada y pues vino desánimo, vino tristeza, a lo mejor coraje, algunas personas se nos pusieron en shock por esta información”, comentó.

El albergue, con capacidad para 180 personas, actualmente atiende a 21 migrantes; sin embargo, Fierro anticipa un aumento en la llegada de personas rechazadas o deportadas.

“Sabemos que ya el gobierno federal con los demás gobiernos tienen una estrategia de atención de carpas para recibir a los connacionales y también de alguna forma camiones por aquellos que quieran regresar a su lugar de origen o a alguna otra parte de México, pues darles ese traslado”, dijo Fierro.

Desesperanza y temor

Margelis Tinoco, una de las afectadas por la cancelación de las citas, viajó desde su natal Colombia y atravesó el peligroso Tapón del Darién junto a su hijo con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Con un nudo en la garganta, relató que fue devastador enterarse a través de un mensaje en su teléfono de que la cita ya estaba eliminada.

“Me desplomé de la tristeza de lo que estaba pasando, de que ya no podía ingresar a los Estados Unidos y con un hijo que me estaba preguntando ‘¿mamá y ahora qué vamos a hacer?’, y yo sin respuesta”, añadió.

Tinoco, quien perdió a un hijo en Colombia y teme por la seguridad de sus familiares en zonas violentas, como el Catatumbo, destacó la falta de alternativas para quienes buscan una vida mejor, y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, consideración a la comunidad migrante.

“No somos lo que se piensa, no estoy yo sola, atrás de mí vienen miles y miles de inmigrantes que necesitan una oportunidad”, expresó con desespero.

La decisión de Estados Unidos de cancelar las citas a través del programa CBP One ha generado incertidumbre entre las personas migrantes varadas en la frontera norte de México,

Impacto en la frontera

El pastor Fierro advirtió de que la cancelación del programa de citas para migrantes podría desencadenar varias reacciones, desde quienes podrían optar por regresar a sus lugares de origen, hasta quienes podrían intentar establecerse en México.

“Necesitamos darles un tiempo para que comprendan cuál es la postura en que se encuentran y tomen decisiones. Sabemos que van a llegar probablemente frustrados, enojados y pues a lo mejor querer regresar a Estados Unidos”, pronóstico Fierro.

Con una capacidad limitada de alimentos y recursos, el pastor Fierro subrayó la importancia de la colaboración entre gobiernos, instituciones y sociedad civil para enfrentar esta crisis.

“Si esto tuviera que subir a otro número (de personas rechazadas o deportadas) tendríamos que tener una plática o un apoyo de alguna organización o de alguna autoridad para poder llegar a la capacidad máxima que pudiéramos tener nosotros aquí”, advirtió.

Por su parte, Tinoco y otros migrantes siguen esperando un cambio en las políticas migratorias que les permita buscar una vida mejor, mientras el sueño de cruzar la frontera parece más lejano que nunca.

“Yo pensé ‘ya voy a entrar, vamos a empezar a trabajar, nos vamos a estabilizar’, y cuando menos pensé, todo se vino abajo, se me cerró (la cita) como cerrarse una puerta”, concluyó la colombiana. EFE

Redadas

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre este martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados “protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la Administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca a ellos.

El Gobierno alega que la decisión de este martes “empodera” a los agentes de migración a “seguir las leyes” y capturar a los que llaman “criminales extranjeros”, según indicó un portavoz del DHS en un comunicado.

El texto asegura además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay “criminales” que se “esconden en las escuelas y las iglesias” de EE.UU. para evadir ser arrestados.

La decisión llega un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de EE.UU..

La directriz que fue revocada fue emitida por el Gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior.

Entre los “sitios protegidos” se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.

La idea de la medida, según el memorando de 2021, era evitar que las personas extranjeras se mostraran reacias a asistir a lugares donde se ofrezcan servicios esenciales.

“Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe”, señala ese documento.