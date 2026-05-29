Dos argentinos quedaron detenidos en Libia por estar en una misión humanitaria hacia Gaza María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera integraban la caravana terrestre Global Sumud Maghreb. Están alojados en Bengasi, pero las autoridades que controlan el este libio todavía no informaron plazos ni condiciones del proceso.

La Cancillería Argentina informó que dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en Libia y que inició gestiones consulares para conocer su situación y avanzar hacia su liberación. Se trata de María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes se encuentran alojados en Bengasi, según datos confirmados por fuentes consideradas fidedignas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno tomó conocimiento del caso el 24 de mayo. Según el comunicado oficial, los dos argentinos fueron detenidos en las cercanías de Sirte, una ciudad ubicada en el centro-norte de Libia. Junto con ellos también habrían sido demoradas otras ocho personas de distintas nacionalidades.

Los argentinos formaban parte de una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario que había partido a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza. Para concretar ese recorrido, el grupo eligió atravesar territorio libio, un país que, según remarcó la Cancillería, atraviesa una situación de fragilidad en materia de seguridad y no cuenta actualmente con un gobierno unificado.

La Cancillería señaló que, inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación, activó gestiones a través de la Embajada Argentina en Túnez, que es concurrente en Libia. El objetivo fue coordinar con autoridades y representaciones de otros países con presencia en el terreno para confirmar la información, conocer el estado de los argentinos y pedir por su pronta liberación.

Uno de los puntos centrales del caso es que las fuerzas que controlan el este de Libia todavía no confirmaron formalmente ni el listado de personas detenidas ni el lugar exacto en el que se encuentran. Sin embargo, el Palacio San Martín sostuvo que la información recolectada hasta el momento permite afirmar que Giménez y Aguilera están dentro de ese grupo y que permanecen alojados en Bengasi.

El 26 de mayo, la Embajada Argentina en Túnez transmitió oficialmente a la Embajada de Italia en Libia una solicitud de cooperación consular, ya que Italia tiene presencia consular en Bengasi. El cónsul italiano pudo visitar a ciudadanos italianos detenidos, pero las autoridades locales le negaron el acceso a los argentinos.

De acuerdo con el comunicado, el representante italiano también pidió una mejora en las condiciones de detención, solicitud que fue respondida de manera positiva por las fuerzas de seguridad involucradas. Pese a eso, la Cancillería aclaró que todavía no hay información confirmada sobre los plazos ni sobre la continuidad del proceso.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que mantiene diálogo y coordinación con embajadas, consulados de países amigos y organismos internacionales presentes en el terreno, entre ellos la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el comunicado, además, remarcó que presta asistencia consular a todos los argentinos en el exterior, incluso ante “acciones imprudentes y temerarias” como las que, según el Gobierno, llevan adelante algunas personas y organizaciones.

Quiénes son los argentinos detenidos en Libia cuando viajaban hacia Gaza

Lucas Ezequiel Aguilera y María Paula Giménez son dos ciudadanos argentinos que integraban una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario con destino a Gaza. Según planteó el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ambos son directores de investigación de NODAL y formaban parte del equipo sanitario de la Misión Humanitaria del convoy terrestre SUMUD.

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De acuerdo con esa versión, la última comunicación ocurrió cuando informaron que estaban siendo trasladados tras llegar a un punto de control cercano a Sirte, en Libia, para permitir el paso de la misión humanitaria. Desde entonces, sostuvo Bianco, no hubo información oficial, concreta y verificable sobre su paradero, por lo que reclamó al Gobierno nacional que active las gestiones consulares y los mecanismos multilaterales pertinentes para garantizar su protección.

Fuente TN