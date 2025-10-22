Duro pronóstico del Financial Times: Milei “al borde del fracaso” y su plan económico, condenado El prestigioso periódico británico Financial Times (FT) lanzó una dura advertencia sobre la situación argentina, señalando que el presidente Javier Milei "se encuentra al borde del fracaso".

En una columna de opinión firmada por Martin Wolf, principal comentarista económico del FT, el análisis se centró en la insostenibilidad del plan del Gobierno: “Es improbable que el plan de desinflación de Milei, basado en el tipo de cambio, funcione. Este tipo de planes rara vez lo hacen”, sentenció Wolf.

El periodista fue lapidario al argumentar que Argentina carece de “el compromiso nacional, los recursos ni la credibilidad para llevarlo a cabo”. Incluso, especuló que el plan solo tendría éxito si Donald Trump se comprometiera “indefinidamente a hacer ‘lo que fuera necesario'”, algo que consideró improbable.

El FT critica el “salvataje” de Trump a la Argentina

La preocupación del Financial Times se extiende a la relación bilateral. En otra nota, el diario calificó el apoyo del gobierno de Donald Trump a la Argentina como “un mal uso del dinero para casi todos los involucrados”.

El periódico ve el intercambio de dólares por pesos “volátiles y sobrevaluados” como un “mal negocio” y sugiere que la motivación detrás del apoyo de Estados Unidos es más política que económica y de largo plazo.

Trump: “Argentina está peleando por su vida”

Estas críticas se suman a las recientes y crudas declaraciones del propio presidente estadounidense. Donald Trump reconoció que Argentina atraviesa “una crisis muy grave” y que su pueblo “pelea por sobrevivir”.

Molesto ante preguntas sobre acuerdos comerciales, Trump insistió: “Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir”.