Encontraron sana y salva a la joven argentina que estaba desaparecida en España La familia de Paola Lens confirmó que fue ubicada en Mallorca y que se encuentra en buen estado. Su mamá contó que recibió el aviso desde una comisaría local y viajará desde Ezeiza para reencontrarse con ella, aunque evitó dar detalles sobre lo ocurrido.

Paola Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que había sido reportada como desaparecida en España, fue encontrada sana y salva este miércoles.

La noticia fue confirmada por su madre, Gabriela, quien habló con los medios antes de dirigirse al aeropuerto de Ezeiza, desde donde viajaría a Mallorca para reencontrarse con su hija.

Según contó, las autoridades españolas la contactaron desde una comisaría de Mallorca para informarle que Paola se encontraba en buen estado de salud, aunque evitó dar detalles sobre los motivos de su desaparición o si regresará a la Argentina.

Paola había viajado el 6 de octubre desde Buenos Aires hacia Palma de Mallorca, luego de recibir una propuesta laboral para trabajar como niñera con una familia alemana residente en esa ciudad. De acuerdo a lo que contaron desde su entorno en los últimos días, el acuerdo incluía 300 euros mensuales, además de alojamiento, comidas, gimnasio, curso de idiomas y pasajes, bajo la modalidad de un intercambio cultural.

Su intención era ahorrar dinero y luego trasladarse a Andorra para buscar trabajo durante la temporada de esquí. Sin embargo, el 14 de octubre dejó de responder mensajes y se interrumpió toda comunicación.

La familia de Mariana, que reside en Villa Devoto, había hecho pública la denuncia después de perder todo tipo de contacto con la joven y observar algunas publicaciones y mensajes extraños en sus redes sociales.