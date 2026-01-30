El hermano de Narela dio detalles de su hallazgo en Los Ángeles: Llevaba muerta desde el viernes Santiago Barreto contó que su hermana fue encontrada sin vida cerca de su departamento. Su familia cree que la mataron pero aún se desconocen las hipótesis de la Policía norteamericana

El hermano de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años encontrada muerta en Los Ángeles, Estados Unidos, aportó nuevos datos sobre el caso. Según contó, el fallecimiento ocurrió el mismo viernes en el que la joven dejó de responder llamadas y que la encontraron en la calle cerca de su nuevo departamento. Creen que la mataron pero aún se desconocen las hipótesis de la Policía norteamericana.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida –contó Satiago Barreto a Telenoche–. Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas”.

Mientras tanto, su padre se encuentra ya en Los Ángeles a donde había viajado este jueves. Agregó que el departamente de su hermana fue inspeccionado por la Policía californiana antes de la llegada de su papá y que estaba todo en orden. Un amigo de Narela los acompañó.

Sobre sus últimos movimientos, aclaró que usó Uber para una entrega, no para un viaje como se especuló en un primer momento. Con todo, sostuvo que la mataron “cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”.

Sin embargo, según supo la agencia Noticias Argentinas, las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen.