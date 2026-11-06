El papa León XIV comenzó su viaje hacia América Latina y llega esta tarde a Uruguay, su primer destino El Sumo Pontífice recorrerá diez ciudades en tres países para promover la paz, la equidad económica y el debate sobre la inteligencia artificial. Arribará al vecino país a las 16:30 .

El papa León XIV llega este viernes a Uruguay para dar inicio a su esperada gira por Sudamérica, un itinerario internacional que tendrá continuidad durante los próximos días con sus estadías en la Argentina y Perú. El vuelo que transporta al Sumo Pontífice —de nacionalidad estadounidense y peruana— tiene previsto su aterrizaje a las 16:30 (hora argentina) en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

La concreción de este viaje por la región estuvo supeditada hasta último momento a la evolución médica del Santo Padre. Cabe recordar que el pasado 13 de octubre, el líder de la Iglesia Católica fue intervenido quirúrgicamente en el policlínico Gemelli de Roma a raíz de un adenocarcinoma pulmonar.

Esta visita marca un hito, ya que convierte a León XIV en el segundo Papa en pisar suelo uruguayo, tras los históricos antecedentes que dejó Juan Pablo II en los años 1987 y 1988. La bienvenida protocolar tendrá lugar a las 17:30 en la icónica Plaza Independencia de la capital oriental. Allí, el mandatario Yamandú Orsi encabezará el recibimiento oficial junto con los exjefes de Estado vivos del país vecino (Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou) y referentes de diversas corrientes políticas.

Posteriormente, el líder religioso mantendrá un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Luego, se trasladará al Edificio “José Artigas” para mantener una reunión privada con el presidente Orsi, y la primera jornada culminará con la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana.

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El cronograma de actividades del papa León XIV en Uruguay

Viernes 6 de noviembre

16:30: Arribo al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

Arribo al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco. 17:30: Recibimiento protocolar en la Plaza Independencia.

Recibimiento protocolar en la Plaza Independencia. 17:45: Discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos.

Discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos. 18:15: Encuentro con el presidente Yamandú Orsi.

Encuentro con el presidente Yamandú Orsi. 19:10: Celebración de las vísperas y homilía junto a la comunidad eclesiástica en la Catedral Metropolitana.

Sábado 7 de noviembre

08:25: Traslado aéreo desde Carrasco hacia el interior del país.

Traslado aéreo desde Carrasco hacia el interior del país. 09:10: Llegada al aeropuerto “Brigadier General Tydeo Larre Borges” en Paysandú.

Llegada al aeropuerto “Brigadier General Tydeo Larre Borges” en Paysandú. 10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.

Misa multitudinaria en el Parque París Londres. 13:30: Retorno a Montevideo.

Retorno a Montevideo. 17:00: Recorrida social en el barrio Casavalle y saludo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Recorrida social en el barrio Casavalle y saludo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 18:00: Exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay.

Exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay. 19:00: Discurso papal durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre