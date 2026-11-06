Flávio Bolsonaro habló de su salida de Brasil y negó ayuda de Trump y Milei El senador brasileño aseguró que abandonó el país por sus propios medios junto a su familia y evitó revelar cómo logró hacerlo. Además, volvió a cuestionar el resultado electoral que consagró a Lula y apuntó contra la Justicia de Brasil.

Flávio Bolsonaro se refirió a su huida de Brasil y negó haber recibido ayuda de los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei para abandonar el país. En una entrevista exclusiva con The New York Times, el senador del Partido Liberal (PL) aseguró que organizó el viaje por sus propios medios y evitó dar detalles sobre cómo logró salir sin ser interceptado por las autoridades.

“No hubo ayuda de absolutamente nadie, de ningún gobierno del mundo“, aseveró el dirigente, según publicó el medio brasileño O Globo. “Fue todo por mi cuenta“, agregó. Cuando le preguntaron cómo consiguió concretar la salida, fue tajante: “Me lo voy a llevar a la tumba“.

Según trascendió, Bolsonaro cruzó por tierra hacia Argentina junto a su familia y después abordó un avión privado desde el aeropuerto de Puerto Iguazú. El vuelo hizo escala en Ecuador y tuvo como destino final el estado de Florida, en Estados Unidos.

Por otra parte, el senador volvió a poner en duda el resultado de la segunda vuelta electoral que le dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. En un video publicado en sus redes sociales, calificó los comicios como una elección “matemáticamente imposible” y desafió a matemáticos y especialistas en estadísticas, incluso de la NASA, a explicar cómo Lula habría conseguido más de 10,3 millones de votos adicionales de un turno al otro, en apenas 20 días.