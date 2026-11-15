El papa León XIV llegó a Cusco para rezar el Ángelus ante una multitud y afrontar el máximo desafío de la altura En la jornada más exigente de su viaje, el Sumo Pontífice arribó al corazón andino para encabezar distintas ceremonias religiosas. Las autoridades mantienen un estricto seguimiento médico sobre el Santo Padre debido a su reciente cirugía pulmonar. Por la tarde, su agenda continuará en la Amazonía.

El papa León XIV dio inicio este domingo a una de las jornadas más demandantes, tanto desde lo logístico como desde lo físico, de su viaje apostólico por Perú. Bajo una leve llovizna, el Sumo Pontífice partió desde la Base Aérea de Chiclayo con rumbo a la histórica ciudad de Cusco, donde fue recibido por miles de fieles para cumplir con una intensa agenda eclesiástica.

Tras su aterrizaje en tierras andinas, el itinerario del Santo Padre marca como primera actividad un multitudinario encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el imponente Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Sin embargo, el momento central de esta parada tendrá lugar al mediodía local, cuando León XIV encabece la tradicional oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, ante una marea de creyentes.

El desafío médico de la altura

Más allá del fervor religioso, la escala en Cusco representa el mayor desafío de toda la gira papal debido a las extremas exigencias respiratorias que impone la altura. Esta condición geográfica cobra especial relevancia y mantiene en alerta al equipo médico del Vaticano por el reciente cuadro clínico del Pontífice.

Cabe recordar que, en el mes de octubre, León XIV debió someterse a una delicada cirugía torácica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras la detección de un tumor pulmonar en etapa temprana. Por este motivo, el paso por el entorno andino se encuentra estrictamente monitoreado para garantizar las óptimas condiciones físicas del líder de la Iglesia Católica.

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La agenda continúa en la Amazonía

Una vez finalizadas sus actividades en Cusco, la intensa gira no dará respiro. A las 13:05, el Papa volverá a abordar el avión oficial para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.

Allí, mantendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, a las 16:45, presidirá una multitudinaria misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Finalmente, tras esta maratónica jornada, León XIV partirá desde el aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19:05 para regresar y pasar la noche en Lima.