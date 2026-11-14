Estados Unidos reanudó los vuelos tras más de cuatro horas de suspensión por una falla en el sistema aéreo La Administración Federal de Aviación (FAA) volvió a autorizar los despegues en todo el país luego de una interrupción que afectó a los centros de control de tráfico aéreo. El desperfecto se originó en equipos de una antigua red de telecomunicaciones. Hubo cerca de 8.000 cancelaciones y más de 8.500 demoras, y las consecuencias podrían extenderse durante el fin de semana.

Estados Unidos reanudó los despegues de aviones en todo el país este viernes por la noche, después de más de cuatro horas de suspensión por una falla en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo. La Administración Federal de Aviación (FAA) había ordenado mantener en tierra los vuelos de salida de todos los aeropuertos por razones de seguridad, mientras los técnicos trabajaban para restablecer el servicio.

La autorización para volver a despegar se anunció a las 20.15, hora del este de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la normalización de las operaciones llevará tiempo y que las demoras y cancelaciones podrían continuar durante varios días.

Según datos de la plataforma FlightAware, la interrupción provocó más de 8.500 retrasos y cerca de 8.000 cancelaciones durante la jornada del viernes. Decenas de miles de pasajeros quedaron varados en los aeropuertos, incluso algunos que ya estaban dentro de los aviones y no pudieron iniciar sus viajes.

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Miles de pasajeros varados en los aeropuertos de Estados Unidos. (Omar Alonzo/EFE)

Qué provocó la falla en el sistema aéreo

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que el problema se originó en los enrutadores de una antigua red de telecomunicaciones utilizada por el sistema de control aéreo. Los equipos se sobrecargaron y comenzaron a transmitir datos inconsistentes, lo que afectó a los radares y a las comunicaciones.

Los técnicos lograron restablecer el servicio al reducir la carga sobre esos dispositivos. No obstante, Duffy advirtió que todavía llevará tiempo resolver las consecuencias de la interrupción.

El funcionario calificó el estado de la infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional y reclamó al Congreso una inversión de 50.000 millones de dólares para modernizar el sistema.

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Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que la FAA estaba incorporando nuevos equipos y tecnología a una infraestructura antigua que todavía seguía en funcionamiento. Según su evaluación preliminar, esa combinación de sistemas pudo haber sobrecargado los equipos.

Mullin aseguró que no había pruebas de un ciberataque y descartó que el episodio estuviera relacionado con la interrupción de los servicios de Microsoft registrada el jueves. También buscó llevar tranquilidad al señalar que todos los vuelos estaban localizados y que los pasajeros estaban a salvo. “Esto no es otro 11 de septiembre”, afirmó.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar qué desencadenó la falla. Duffy, además, descartó que el problema estuviera relacionado con SMART, una herramienta de inteligencia artificial que la FAA utiliza para analizar datos meteorológicos y de rutas, anticipar congestiones y recomendar ajustes en el tráfico aéreo.

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El impacto en los vuelos internacionales

La suspensión de los despegues en Estados Unidos tuvo consecuencias en otros países. Eurocontrol, la organización europea para la seguridad de la navegación aérea, informó que se había suspendido el tráfico con destino a Estados Unidos desde sus Estados miembros, a pedido de la FAA.

También se registraron cancelaciones y demoras en vuelos desde Reino Unido, Canadá, México, Chile, Panamá y República Dominicana. En Argentina, varios servicios que debían partir desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Estados Unidos sufrieron demoras, según informó el diario La Nación.

La interrupción también afectó a pasajeros que tenían conexiones internacionales. En distintos aeropuertos se registraron escenas de confusión, con viajeros que recibían información limitada sobre el estado de sus vuelos y debían reorganizar sus itinerarios.

Cuándo se normalizarán las operaciones

Aunque los principales aeropuertos retomaron los despegues, las aerolíneas advirtieron que la recuperación será gradual. Delta y United informaron que estaban reanudando sus operaciones, mientras que American Airlines señaló que buscaría realizar la mayor cantidad posible de vuelos pendientes durante la noche del viernes. JetBlue, en tanto, anunció que retomaría sus servicios el sábado por la mañana.

Duffy anticipó que el efecto en cadena de la suspensión podría prolongarse durante los próximos días. Por eso, las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de dirigirse a los aeropuertos.

La FAA había ordenado una suspensión nacional de despegues en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos de seguridad para las tripulaciones obligó a interrumpir las operaciones durante menos de dos horas. El episodio de este viernes fue la suspensión nacional más prolongada desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.