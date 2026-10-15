El papa León XIV pasó “bien la noche”, se levantó y retomó su alimentación habitual tras la cirugía El Vaticano confirmó que la evolución posoperatoria del Pontífice es favorable. Los últimos estudios arrojaron resultados normales y ya comenzó a realizar fisioterapia respiratoria y a caminar por su habitación en el Hospital Gemelli.

El papa León XIV evoluciona favorablemente tras la exitosa cirugía a la que fue sometido el último martes. Según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede a través de un comunicado difundido este jueves, el Pontífice pasó “bien la noche”, ya logró levantarse de la cama y tomó su desayuno con total normalidad.

La información fue publicada en el canal oficial de Telegram del Vaticano, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, y llevó tranquilidad respecto al estado de salud del líder de la Iglesia Católica, quien permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma tras la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

Estudios favorables y rehabilitación activa

La confirmación de su buen estado anímico y general se suma al parte médico detallado que fue emitido durante el miércoles por los especialistas Luigi Carbone y Stefano Margaritora. En dicho informe, los facultativos explicaron que el Santo Padre “se realizó los análisis de sangre y radiografías previstos” tras su paso por el quirófano. “Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada”, destacaron.

Como parte de su estricto proceso de recuperación, el Papa ya comenzó con las primeras tareas de rehabilitación física. Según indicaron los médicos tratantes, León XIV realizó sesiones de fisioterapia respiratoria y logró dar sus primeros pasos caminando dentro de su propia habitación.

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Finalmente, el equipo de salud remarcó que el Pontífice “ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”, por lo que subrayaron con optimismo que “la evolución sigue según lo previsto”.