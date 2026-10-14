El papa León XIV pasó “una noche tranquila” tras ser operado con éxito de un tumor pulmonar en Roma El pontífice fue intervenido sin complicaciones en el Hospital Gemelli, donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. La Santa Sede confirmó que el Santo Padre despertó sin problemas y ya descansa en su habitación.

El papa León XIV pasó “una noche tranquila” en el Policlínico Gemelli de Roma, luego de someterse a una exitosa intervención quirúrgica en la que se le realizó la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar. Así lo confirmó en las primeras horas de este miércoles la Sala de Prensa de la Santa Sede, llevando alivio a los fieles de todo el mundo.

“El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día”, indicó el breve pero alentador parte oficial difundido a través del canal de Telegram del Vaticano, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La intervención, que se llevó a cabo durante la jornada del martes, se desarrolló sin ningún tipo de contratiempos. Según precisaron las fuentes médicas, el Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas, aunque el procedimiento quirúrgico en sí tuvo una duración aproximada de 90 minutos. Mediante una técnica videoasistida, los cirujanos procedieron a extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho para garantizar que la operación fuera radical y efectiva.

El informe médico y la recuperación

El parte detallado, elaborado por los especialistas Luigi Carbone y Stefano Margaritora, brindó mayores precisiones sobre el cuadro clínico del líder de la Iglesia Católica. “El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”, revelaron los médicos en el escrito.

Sobre el estado actual del pontífice de 71 años, el equipo de salud destacó la evolución favorable durante el posoperatorio inmediato: “La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”.

Se espera que León XIV permanezca internado aproximadamente una semana para continuar con su estricta recuperación, mientras mantiene suspendida su agenda oficial con la esperanza de llegar en óptimas condiciones a su gira sudamericana, que incluye su visita a la Argentina en noviembre.

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