Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tumor que le detectaron al papa León XIV El Papa fue operado en Roma y los estudios confirmaron un tumor maligno en el pulmón derecho. Especialistas explican cómo se diagnostica, cuáles son los tratamientos disponibles y de qué depende su evolución.

El papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar tras una cirugía realizada en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. La intervención concluyó sin complicaciones, según informó la Santa Sede. Especialistas señalaron que el pronóstico y la necesidad de tratamientos posteriores dependerán de los resultados definitivos de los estudios y de si existe compromiso de los ganglios linfáticos.

El adenocarcinoma pulmonar se origina en células glandulares

El adenocarcinoma es uno de los principales tipos de cáncer de pulmón y se desarrolla a partir de células glandulares, que pueden encontrarse en las zonas periféricas del órgano. En algunos casos, la enfermedad avanza sin síntomas evidentes y se detecta durante estudios médicos realizados por otros motivos.

Aunque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo del cáncer pulmonar, este tipo de tumor también puede presentarse en personas que nunca fumaron. Entre las señales de alerta se encuentran la tos persistente, la falta de aire, el dolor torácico, la ronquera y la pérdida de peso sin causa aparente.

El análisis de tejido permite confirmar el diagnóstico

El diagnóstico definitivo se establece mediante una biopsia o el análisis histológico de una muestra de tejido extraída durante una cirugía. Los estudios por imágenes, como las tomografías, permiten localizar la lesión y evaluar su extensión, pero no determinan por sí solos el tipo de tumor.

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El examen anatomopatológico también permite conocer las características de las células cancerosas y orientar las decisiones terapéuticas. Luego, los médicos evalúan si la enfermedad permanece localizada o si se extendió a los ganglios linfáticos u otros órganos.

El oncólogo Claudio Martín, jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming, explicó que el pronóstico depende principalmente del tamaño del tumor, el estadio y la posible afectación ganglionar. Según el especialista, los tumores pequeños y sin compromiso de los ganglios presentan mayores posibilidades de curación. Sin embargo, estos datos generales no permiten establecer un pronóstico individual para el pontífice, ya que todavía se esperan los resultados definitivos de los estudios.

La cirugía es una alternativa para tumores localizados

El tratamiento del adenocarcinoma pulmonar depende de la extensión de la enfermedad y del estado general del paciente. Entre las opciones se encuentran la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas.

Cuando el tumor está localizado y las condiciones del paciente lo permiten, la cirugía puede ser una de las principales alternativas. En el caso de León XIV, los médicos realizaron una lobectomía, un procedimiento que consiste en extirpar uno de los lóbulos del pulmón.

La Santa Sede no informó si el Papa necesitará tratamientos complementarios ni comunicó nuevos detalles sobre su evolución clínica. Los resultados definitivos de los análisis serán determinantes para establecer los próximos pasos.

En paralelo, el pontífice tiene previsto realizar un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El cronograma difundido por el Vaticano contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque la evolución de su estado de salud será un factor relevante para el desarrollo de la agenda.

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