El papa León XIV pidió por las víctimas del atentado en Jordania y reclamó “decisiones de paz” Durante el tradicional rezo del Ángelus, el Sumo Pontífice condenó el ataque terrorista a una iglesia ortodoxa que dejó nueve muertos. Además, dio el primer paso hacia la beatificación de la argentina Margarita Bavosi al reconocer sus “virtudes heroicas”.

El papa León XIV dedicó este domingo un sentido mensaje a las víctimas del brutal atentado terrorista perpetrado contra la iglesia ortodoxa de San Jorge en Hamud, Jordania, que dejó un saldo de al menos nueve personas fallecidas y alrededor de 40 heridos. Durante el tradicional rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice instó a la comunidad internacional a promover el diálogo como única salida frente a la espiral de violencia.

“Aseguro mi oración por cuantos resultaron muertos y heridos el viernes en el atentado terrorista contra los fieles en Jordania”, expresó el jefe de la Iglesia católica. Tras destacar la histórica convivencia pacífica entre las distintas religiones en esa región, León XIV lanzó un contundente llamado global: “Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo. Que el Señor inspire decisiones de diálogo y de paz”.

Las palabras del Papa se dan en medio de su proceso de recuperación tras la cirugía en la que le extirparon un lóbulo pulmonar a mediados de mes. Cabe recordar que, por recomendación estricta de sus médicos, el Santo Padre suspendió su traslado en helicóptero a Asís previsto para este martes 27 de octubre. Pese a esta precaución, se mantiene intacta la expectativa por su inminente gira sudamericana, que incluiría una visita a la Argentina el próximo 8 de noviembre.

En paralelo a su mensaje de paz, el pontífice firmó un decreto de fuerte impacto para la comunidad católica local: reconoció las “virtudes heroicas” de la argentina Margarita Bavosi, popularmente conocida como “Luminosa”. Nacida en Buenos Aires en 1941 y de activa participación en el Movimiento de los Focolares, Bavosi falleció a los 43 años en Italia. Este reconocimiento le otorga el título de “venerable” y constituye la etapa inicial en el camino hacia la santidad, quedando a la espera de la acreditación de un milagro para avanzar formalmente hacia su beatificación.