El papa León XIV reapareció tras su operación por cáncer de pulmón: “He sentido realmente vuestro apoyo” A cinco días de la intervención quirúrgica, el Pontífice se asomó al balcón del Palacio Apostólico para saludar a más de 20.000 fieles y agradecer al personal médico. Tras recibir el alta de manera anticipada, el Vaticano evalúa el esquema de su inminente gira por América Latina, que incluye una visita a la Argentina.

El papa León XIV reapareció este domingo en público tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y aprovechó la ocasión para agradecer las múltiples muestras de afecto y apoyo recibidas durante sus días de internación.

Desde una de las ventanas del tercer piso del Palacio Apostólico, el Pontífice exhibió un buen semblante frente a los más de 20.000 fieles, turistas y residentes que se congregaron especialmente en la Plaza de San Pedro para acompañarlo, a tan solo cinco días de haber pasado por el quirófano.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó el Papa. Durante su mensaje, hizo un reconocimiento especial a la labor de los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli, donde fue intervenido. Además, aseguró que esta difícil experiencia le permitió sentirse mucho más cerca de quienes atraviesan graves problemas de salud y adelantó que irá retomando sus actividades de forma paulatina.

Los detalles de la cirugía y el alta anticipada

La intervención quirúrgica se llevó a cabo el pasado martes 13 de octubre con el objetivo de extirpar un nódulo pulmonar, procedimiento que requirió la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho. Si bien el equipo médico había previsto inicialmente una recuperación posoperatoria de al menos siete días en el hospital, León XIV recibió el alta el sábado tras obtener resultados sumamente favorables en sus análisis de sangre y en una radiografía de tórax.

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Actualmente, el equipo médico del Vaticano aguarda los resultados de los estudios histológicos, los cuales serán determinantes para definir si el Sumo Pontífice necesitará someterse a algún tratamiento oncológico adicional.

Dudas sobre su gira por América Latina y Argentina

En cuanto a la agenda internacional del Papa, el cirujano que encabezó la operación, Stefano Margaritora, consideró que no existen motivos clínicos que le impidan realizar la gira prevista para las próximas semanas. Según el especialista, una recuperación física completa podría demandar alrededor de dos semanas.

Sin embargo, dentro del Vaticano persisten las dudas y el hermetismo sobre la intensidad del itinerario original, el cual contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, abarcando 14 vuelos y cambios abruptos de altitud y clima.

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La gira estipula la llegada del Pontífice a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Para resguardar su estado físico, la agenda podría sufrir alteraciones significativas, entre las que ya se baraja la cancelación de su escala en Cusco, Perú, debido a los riesgos que implican sus 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por el momento, la Santa Sede tampoco confirmó si León XIV participará de la tradicional audiencia general de este próximo miércoles, ya que sus compromisos oficiales permanecen suspendidos hasta el martes 20 de octubre.