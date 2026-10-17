El cirujano del Papa León XIV aseguró que no hay impedimentos para que viaje a Sudamérica El Pontífice estuvo cinco días internado en Roma tras una operación por un tumor maligno en el pulmón derecho. Su médico afirmó que no hay impedimentos clínicos para la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre y estimó que estará plenamente recuperado en unos diez días.

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado, después de cinco días de internación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue operado de un tumor maligno en el pulmón derecho. Tras su salida del hospital, su cirujano, Stefano Margaritora, aseguró que no existen motivos clínicos que impidan el viaje a Sudamérica previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, afirmó el médico en declaraciones a los medios del Vaticano.

Margaritora explicó que, al momento del alta, el estado general del Pontífice era satisfactorio. Según detalló, los análisis de sangre eran normales, la función cardíaca estaba en orden y la recuperación del pulmón avanzaba dentro de los plazos habituales.

“Creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, agregó el cirujano, quien aclaró que la recuperación física completa después de una intervención de este tipo suele demandar alrededor de dos semanas.

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Cómo descubrieron el tumor de pulmón

El diagnóstico se produjo de manera inesperada durante unos estudios de rutina. Según relató Margaritora, al realizarle pruebas del abdomen, los médicos detectaron una pequeña mancha en las bases pulmonares.

“El descubrimiento del tumor maligno de pulmón del Papa fue absolutamente fortuito”, explicó el profesional. También señaló que León XIV no presentaba síntomas respiratorios y se encontraba bien al momento de detectar la lesión.

La intervención se concentró en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El cirujano explicó que, ante determinados tumores pulmonares, puede ser necesario extirpar el lóbulo donde se encuentra la lesión.

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En el caso del Pontífice, la operación se desarrolló sin complicaciones. Margaritora describió el procedimiento como una cirugía habitual para su equipo y destacó que la evolución posterior se mantuvo dentro de lo esperado.

La recuperación del Papa en el hospital

El médico también contó que León XIV siguió las indicaciones del equipo de salud durante los días de internación, tanto en la alimentación como en los ejercicios de fisioterapia.

Margaritora lo describió como un paciente tranquilo y colaborador, y relató una anécdota ocurrida dos días después de la operación. En esa ocasión, el equipo médico lo encontró acomodando las sillas de la capilla del hospital.

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“Santo Padre, ya estamos nosotros”, le dijeron. Según el cirujano, el Papa respondió: “No importa, puedo hacerlo, lo hago”.

El profesional también destacó el trabajo de todos los integrantes del equipo que participó de la intervención y del proceso de recuperación, incluidos enfermeros, técnicos y personal del quirófano.

Por ahora, la evaluación médica es favorable respecto del viaje a Sudamérica previsto para noviembre. Sin embargo, la recuperación continúa y la declaración del cirujano indica que, desde el punto de vista clínico, no habría impedimentos para realizarlo.

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