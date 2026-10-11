El papa León XIV será operado de un pulmón a menos de un mes de su visita a la Argentina El pontífice de 71 años se someterá a una intervención para extirpar un nódulo detectado en fase inicial. La Santa Sede confirmó que permanecerá internado una semana y, por el momento, mantiene en pie su gira sudamericana que incluye un encuentro con Javier Milei.

El papa León XIV deberá someterse a una intervención quirúrgica en los primeros días de la próxima semana para la extirpación de un nódulo localizado en uno de sus pulmones. La noticia generó alerta y expectativa, especialmente en la región, ya que la operación se llevará a cabo a menos de un mes de su esperada primera gira apostólica por Sudamérica, que lo traerá a la Argentina.

Fue el propio pontífice, de 71 años, quien le comunicó el diagnóstico a los fieles al finalizar el tradicional rezo del Ángelus. Según la información difundida, la lesión fue detectada en una fase muy inicial durante una serie de controles médicos recientes, por lo que los especialistas recomendaron una pronta intervención para retirarla.

Poco después del anuncio, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó el procedimiento y anticipó que León XIV permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana tras su paso por el quirófano para garantizar su adecuada evolución.

La agenda en Argentina, en la mira

Hasta el momento, el Vaticano no brindó mayores precisiones médicas ni comunicó modificaciones oficiales en el itinerario de su gira sudamericana, por lo que resta esperar cómo asimilará el Papa el posoperatorio.

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De acuerdo con el cronograma vigente, la llegada de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de realizar una primera escala en Uruguay y antes de continuar su recorrido hacia Perú.

Durante su estadía en el país, la exigente agenda del líder de la Iglesia Católica contempla un encuentro oficial con el presidente de la Nación, Javier Milei, además de diversas actividades pastorales y una multitudinaria misa en la Basílica de Luján. Su entorno y los fieles aguardan con optimismo su pronta recuperación para reconfirmar la realización de la histórica visita.