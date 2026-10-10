El papa León XIV tildó de “inadmisible” la pena de muerte El mensaje del sumo pontífice se dio por el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre, pero también en medio de un intenso debate en Estados Unidos por la futura ejecución de un exmayor del Ejército a manos de un pelotón de fusilamente, que además será retransmitida en vivo, y por la ejecución fallida de Christa Pike.

El papa León XIV calificó este sábado de “inadmisible” la pena de muerte porque, según denunció, atenta contra la dignidad de la persona y priva por completo a los condenados de la posibilidad de redimirse.

“La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”, escribió el pontífice estadounidense en sus nueve perfiles de la red social X.

Asimismo defendió que “el bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital”.

Esto porque, según explicó, “ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse”, dijo.

El Papa se sumó así a las iniciativas por el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre.

Pero, aunque no aludió a estos hechos, sus palabras también llegan en medio de un intenso debate en su país, Estados Unidos, por la futura ejecución del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasán, condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 en la matanza de la base militar Fort Hood de Texas en 2009.

Su ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre, tendrá lugar en esa misma base militar fusilado por un pelotón de soldados y será retransmitida en directo, según adelantó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el exmilitar condenado a muerte “se lo merece”.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que la intención de ejecutar de forma pública a una persona, a través de una retransmisión en directo, puede ser una forma de tortura y supone un acto absolutamente prohibido.

En paralelo, Christa Pike, la mujer condenada a pena muerte por el asesinato de una joven de 19 años cometido en Tennessee en 1995, sobrevivió al intento de ejecución al que fue sometida el 30 de septiembre.

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Una semana después de recibir dos inyecciones letales que no lograron causarle la muerte, Pike permaneció internada en terapia intensiva hasta luego recibir el alta médica.