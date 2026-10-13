El papa León XIV ya ingresó al Hospital Gemelli de Roma para ser operado de un pulmón El pontífice llegó por sus propios medios y fue aclamado por una multitud antes de internarse. La cirugía fue reprogramada para la tarde de este martes. El Vaticano suspendió su agenda hasta el 20 de octubre, de cara a su inminente gira por Sudamérica.

El papa León XIV llegó este martes al Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde será intervenido quirúrgicamente para extirparle un nódulo en un pulmón. Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, el Sumo Pontífice descendió del vehículo por sus propios medios, saludó a las autoridades médicas que lo aguardaban en la puerta y realizó su ingreso aclamado por una multitud de fieles que se acercó a brindarle su apoyo.

Aunque inicialmente el ingreso al quirófano estaba previsto para la media mañana romana, la intervención fue pospuesta para las 16:00 (mediodía en la Argentina). Tras la operación, en la que se le retirará el nódulo detectado en recientes revisiones médicas, se mantiene la estimación oficial de que el Papa permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana.

Horas antes de la cirugía, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, reveló detalles sobre el estado anímico del Pontífice. “A todos nos ha impresionado su serenidad”, aseguró Parolin. Si bien el cardenal reconoció que el diagnóstico generó preocupación por lo inesperado, destacó con alivio que el problema fue detectado rápidamente. “Estas son, como ha dicho el Papa, las sorpresas de Dios”, definió.

Agenda suspendida y cambios en el Vaticano

Pese al diagnóstico, León XIV había mantenido el lunes una intensa actividad matutina que incluyó diversas audiencias. No obstante, a partir de su internación de este martes, la Santa Sede confirmó que su agenda oficial quedará suspendida hasta el 20 de octubre para priorizar su recuperación, justo en la recta final previa a su visita a la Argentina programada para noviembre.

Como consecuencia inmediata de la hospitalización, el Papa se ausentará esta tarde de la entrega de la “Medalla de la Sostenibilidad” en Castel Gandolfo. Además, la histórica misa de clausura del encuentro mundial sobre “Amoris Laetitia”, prevista para este miércoles 14 de octubre, será presidida en su lugar por el cardenal Luis Antonio Tagle.