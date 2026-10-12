El papa León XIV será operado este martes y quedará internado durante una semana El Vaticano informó que la intervención quirúrgica para extirpar el nódulo pulmonar se llevará a cabo en un instituto médico de Roma. En noviembre tiene previsto visitar Argentina, Uruguay y Perú

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirparle un nódulo en un pulmón, detectado durante controles médicos recientes. La intervención se realizará en los primeros días de la próxima semana y requerirá aproximadamente siete días de internación, según confirmó la Santa Sede.

El propio pontífice comunicó la noticia después del tradicional rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado“, explicó León XIV, quien cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre.

El papa estadounidense señaló que los profesionales que lo atienden consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica y que decidió seguir sus recomendaciones para extirpar la lesión.

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“Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a la oración. Gracias y buen domingo”, expresó el pontífice, quien se mostró tranquilo durante el anuncio.





Poco después de las declaraciones de León XIV, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó precisiones sobre los plazos previstos para la operación y la recuperación.

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“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana“, indicó Bruni en una breve comunicación oficial.

Los pontífices disponen de un apartamento especialmente acondicionado en el hospital Gemelli de Roma, donde habitualmente reciben atención médica y pueden permanecer internados después de intervenciones quirúrgicas.

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El anuncio se produce cuando faltan menos de cuatro semanas para el inicio de la gira apostólica que León XIV tiene programada por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Por el momento, el Vaticano no informó modificaciones en el itinerario como consecuencia de la intervención quirúrgica.

De hecho, minutos antes de comunicar su situación médica, el pontífice saludó a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros presentes en Roma y ratificó su intención de visitar Perú.