El Premio Nobel de la Paz fue para María Corina Machado El comité noruego distinguió a la dirigente opositora por su “incansable trabajo en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su esfuerzo por una transición pacífica hacia la democracia”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado (58 años) fue distinguida este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, según anunció el Comité Noruego. El jurado destacó su “incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela” y su “lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado, que desde agosto de 2024 vive en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, no pudo presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado debido a una inhabilitación política. En esos comicios apoyó la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, exiliado en España, con quien habló tras conocerse el premio.

“Estoy en shock, no me lo puedo creer”, le dijo emocionada en una conversación que González compartió en redes sociales. Ambos habían recibido en 2024 el Premio Sájarov del Parlamento Europeo por la libertad de conciencia.





“María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, expresó el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, al anunciar el galardón. Subrayó además que la opositora “ha sido una figura unificadora en una oposición que durante años estuvo profundamente dividida, encontrando un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”.

Machado se impuso frente a otros nombres que sonaban con fuerza, como el expresidente estadounidense Donald Trump, que había encabezado campañas para obtener el reconocimiento.

Una figura clave en la oposición al chavismo

De larga trayectoria política, Machado enfrentó abiertamente al fallecido expresidente Hugo Chávez, quien la descalificaba con ataques personales. Luego de años de bajo perfil, volvió al centro de la escena como la principal líder opositora a Maduro. En octubre de 2023 obtuvo un contundente triunfo en las primarias opositoras con el 92,5% de los votos, logro que la consolidó como referente y le permitió articular una coalición amplia y diversa.

Sin embargo, su camino no fue inmediato. En las primarias de 2012 había logrado apenas el 3,8% de los votos frente a Henrique Capriles. Con el tiempo, su figura creció al sostener una postura firme frente al régimen y tras el declive del liderazgo de Juan Guaidó.

En noviembre de 2024, pocos meses después de las elecciones denunciadas como fraudulentas por la comunidad internacional, la Fiscalía venezolana abrió una causa en su contra por presunto apoyo a sanciones de Estados Unidos. A partir de entonces, Machado se mantuvo oculta hasta reaparecer públicamente en enero pasado durante una protesta contra la nueva investidura de Maduro.

El espíritu del Nobel de la Paz

Desde 1901, el Comité Nobel Noruego otorga este premio a quienes contribuyen a la hermandad entre las naciones, la reducción de los ejércitos y la promoción de la paz, tal como estableció Alfred Nobel en su testamento.

El Premio Nobel de la Paz, último de los cinco galardones en anunciarse cada año, se da a conocer tradicionalmente el 10 de octubre, aniversario de la muerte de su fundador.

En 2024 el reconocimiento había sido para Nihon Hidankyo, la organización japonesa de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, por su lucha contra las armas nucleares. Este año, entre los favoritos figuraban las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, Médicos sin Fronteras, Yulia Navalnaya, el Tribunal Internacional de Justicia y el propio Trump. Finalmente, el comité eligió a María Corina Machado, símbolo de resistencia democrática en Venezuela.