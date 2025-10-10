Perú: destituyeron a Dina Boluarte y asumió José Jerí como presidente interino El Congreso la removió por “incapacidad moral” en medio de una ola de inseguridad y denuncias por corrupción.

El Congreso de Perú destituyó en la madrugada de este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar un juicio político exprés con 118 votos a favor. En su lugar asumió de manera interina el titular del Parlamento, José Jerí, en un nuevo capítulo de la profunda crisis institucional que atraviesa el país.

Boluarte, de 63 años, había llegado al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, y su salida la convierte en la séptima presidenta o presidente que pasa por el cargo desde 2016. En menos de una década, Perú acumula dos mandatarios destituidos, dos renuncias y un gobierno interino, una seguidilla que refleja la inestabilidad crónica de su sistema político.

El Congreso alegó “incapacidad moral”

La moción de vacancia fue impulsada por una mayoría parlamentaria que acusó a Boluarte de “incapacidad moral permanente” para ejercer el cargo. La principal crítica fue su manejo de la crisis de inseguridad, con un aumento sostenido de la extorsión y la violencia del crimen organizado en distintas regiones del país.

“El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión y la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, expresó la congresista Norma Yarrow, del partido derechista Renovación Popular.

Boluarte se negó a presentarse ante el Congreso para ejercer su defensa. Su abogado, Juan Carlos Portugal, argumentó que el proceso careció de garantías y que no se le concedió el tiempo necesario para preparar la estrategia jurídica.

Un mandato debilitado y marcado por escándalos

Sin una bancada propia ni respaldo ciudadano, Boluarte gobernó con alianzas frágiles y una popularidad en caída libre. Aunque logró mantenerse en el cargo durante casi dos años, su gestión estuvo atravesada por acusaciones judiciales y polémicas públicas:

Fue investigada por la represión de las protestas de 2022, que dejaron más de 50 muertos.

Enfrentó una causa por abandono de cargo, tras operarse la nariz sin informar al Congreso.

En 2024, el escándalo del “Rolexgate” la salpicó al aparecer con joyas de lujo sin declarar.

Su destitución implica la pérdida del fuero presidencial, por lo que podrá ser procesada penalmente por las causas en curso.

José Jerí, presidente interino

El nuevo jefe de Estado, José Jerí, líder del Congreso y dirigente del partido de centroderecha “Somos Perú”, asumió durante la madrugada y convocó a “restaurar la estabilidad democrática”.

Perú tiene previstas elecciones generales para abril de 2026, aunque analistas locales no descartan que, ante la crisis actual, se busque adelantar los comicios.

Con la salida de Boluarte, el país sudamericano vuelve a quedar sumido en la incertidumbre política, mientras la ciudadanía exige respuestas frente a la inseguridad, la corrupción y el desgaste institucional que golpean a la nación desde hace años.