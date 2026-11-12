En su segundo día en Perú, el papa León XIV se reunirá con obispos y encabezará una gran vigilia con jóvenes En la tercera etapa de su viaje sudamericano, el Sumo Pontífice desplegará una intensa agenda. Su itinerario incluye una emotiva visita a Chiclayo, reuniones con pueblos amazónicos y un cierre multitudinario en el Estadio Nacional de Lima.

Tras su emotiva y multitudinaria despedida de la Argentina, el papa León XIV continúa su recorrido por Latinoamérica. En su segundo día en territorio peruano, que marca la tercera etapa de su viaje apostólico, el Sumo Pontífice desplegará una intensa agenda que intercalará encuentros institucionales con la Iglesia, actividades con los jóvenes y reuniones con autoridades y distintos sectores vulnerables de la sociedad.

Uno de los momentos más especiales y esperados de la jornada será su visita a Chiclayo. Este destino tiene un enorme peso personal para el líder de la Iglesia Católica, ya que ejerció como obispo de esa ciudad durante casi ocho años antes de llegar al Vaticano. En esa misma región, el Papa mantendrá un importante encuentro con representantes de los pueblos amazónicos y, fiel a su estilo pastoral, se hará un espacio para recorrer las instalaciones de un hogar de ancianos.

De regreso a la capital, las actividades de León XIV se centrarán en la estructura eclesiástica. El programa oficial marca una reunión privada con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal de Lima, para luego participar de una celebración religiosa en la emblemática Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Tras la liturgia, el Santo Padre saldrá a la plaza de la Catedral para encabezar un encuentro abierto donde reflexionará sobre los desafíos sociales y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

Por la tarde, la atención se trasladará directamente al Estadio Nacional de Lima. Allí, buscando replicar el clima de fervor que experimentó días atrás en Buenos Aires, el Papa participará de una gran vigilia de oración junto a miles de jóvenes y estudiantes universitarios de todo el país.

Finalmente, tras una jornada maratónica, León XIV regresará a su lugar de residencia para cerrar el día compartiendo una cena privada junto a los obispos locales en la sede de la Nunciatura Apostólica.