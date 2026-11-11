Fuerte respuesta de Irán a Milei: declaró terroristas a dos fuerzas militares argentinas La decisión fue comunicada por la Cancillería de Teherán bajo el argumento de reciprocidad, luego de que el Gobierno argentino incluyera a la Guardia Revolucionaria iraní en el listado de organizaciones terroristas.

El Gobierno de Irán anunció la inclusión de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina en su lista de organizaciones terroristas. La medida fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y responde, según explicó Teherán, al principio de reciprocidad, luego de que la administración de Javier Milei adoptara una decisión similar contra fuerzas militares de la República Islámica.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería iraní sostuvo que la resolución se tomó en el marco de una ley aprobada en 2019, que habilita al país a tomar represalias contra aquellos Estados que clasifiquen a sus fuerzas armadas como organizaciones terroristas.

En ese sentido, el Gobierno iraní calificó como una “medida hostil” la decisión argentina y advirtió que Buenos Aires deberá asumir las consecuencias que puedan derivarse de esta determinación, aunque no precisó cuáles serían las posibles acciones.

El conflicto diplomático tiene como antecedente la decisión del Gobierno argentino de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, también conocida como Guardianes de la Revolución, considerada el principal brazo militar e ideológico del régimen iraní.

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La designación habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas contra sus integrantes y estructuras.

La medida adoptada por la administración de Milei está vinculada con las investigaciones sobre los atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires durante la década de 1990. Argentina responsabiliza a los Guardianes de la Revolución por brindar apoyo al grupo chiita libanés Hezbollah, señalado por su participación en los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, que dejó 29 muertos, y contra la sede de la Amia, en 1994, donde fallecieron 85 personas y cientos resultaron heridas.

La escalada de tensión entre ambos países también se reflejó en otras decisiones diplomáticas. En enero, Argentina había incorporado a la Fuerza Quds, una unidad de operaciones externas de los Guardianes de la Revolución, al listado de organizaciones terroristas. Después, en abril, el gobierno nacional dispuso la expulsión del máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

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Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Milei profundizó el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos e Israel, países a los que identifica como sus principales aliados. En ese marco, respaldó las operaciones militares conjuntas de ambas naciones contra Irán a finales de febrero, un episodio que desencadenó la actual guerra en Oriente Medio.

La decisión de Teherán de avanzar contra las fuerzas militares argentinas no constituye un hecho aislado. A comienzos de noviembre, el Gobierno iraní también aplicó el principio de reciprocidad frente al Reino Unido: declaró al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como grupo hostil y calificó a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real británicas como organizaciones terroristas.

Con esta nueva disposición, las relaciones entre Argentina e Irán suman otro capítulo de confrontación diplomática, en un contexto internacional marcado por la escalada militar en Oriente Medio y el alineamiento del Gobierno argentino con Washington y Tel Aviv.