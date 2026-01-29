Encontraron muerta a la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles Narela Barreto fue hallada sin vida en la ciudad norteamericana, donde vivía hace casi dos años

Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que era intensamente buscada en Los Ángeles, Estados Unidos, fue encontrada muerta este jueves. Su padre confirmó la información a Infobae, pero aún se desconoce la causa y circunstancias de su fallecimiento. Medios norteamericanos locales tampoco lo reflejaron aún.

La noticia fue confirmada también a La Nación por fuentes con acceso a la investigación en Los Ángeles. Según pudo saber ese medio, el padre de la joven fue notificado de la muerte de su hija este jueves tras su llegada a Estados Unidos, y también las autoridades diplomáticas del país.

Barreto estaba desaparecida desde el 23 de enero y según aseguró su entorno, vivía en Los Ángeles con su documentación en regla y visa vigente. Se había instalado allí en junio de 2024 cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

“El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, aseguró este jueves Santiago, el hermano de la chica desaparecida, durante una entrevista para el canal de streaming Luzu TV.

