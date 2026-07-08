Encontraron sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino que estaba desaparecido El menor de 8 años había quedado atrapado entre los escombros de un edificio que colapsó tras los terremotos. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales.

Luego de 14 días de búsqueda, encontraron muerto a Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que había quedado atrapado bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela.

La noticia fue confirmada por la familia del menor, que se encontraba en la zona del edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira, cuando se produjo el hallazgo.

Lucas cumplió 9 años este lunes mientras aún permanecía desaparecido. Sus familiares y seres queridos llevaron una torta y le cantaron el feliz cumpleaños de manera simbólica afuera del inmueble que colapsó.

“Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida“, escribió la mamá del nene, Blancalida Martínez, en una publicación en Instagram. Además, también compartió una iniciativa que hicieron los compañeros de escuela del chico, quienes le grabaron un video para desearle lo mejor.

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El chico se encontraba con sus tíos disfrutando el día en la playa, cuando ocurrieron los dos terremotos que golpearon a Venezuela. Blanca contó que, apenas sintió el sismo, corrió hacia la zona de La Guaira y se encontró con una escena devastadora: el edificio en el que estaban se había derrumbado.

Desde ese momento, ella y el papá del nene, Marcos Gámez, no se movieron del lugar para seguir de cerca las tareas de rescate y para acompañar a otros vecinos que también perdieron a sus familiares.

Blanca, la mamá de Lucas, entró al edificio derrumbado a darle palabras de aliento a su hijo. (Foto: Instagram / @blanmartinezc)

La mujer detalló también que en el séptimo día de búsqueda entró a la zona de escombros donde buscaban a su hijo para hablarle. “Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara, entré abajo con casco y empecé a gritar: ‘Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá’”, dijo Martínez.

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En un principio, el rescate había sido asignado a equipos de El Salvador y Jordania, pero cuando brigadistas argentinos se enteraron de la desaparición del menor, se ofrecieron a participar en las tareas durante su horario de descanso.

Los padres mantenían las esperanzas de encontrar a su hijo con vida con la hipótesis de que el nene podría haber quedado atrapado en un pequeño espacio entre los escombros. Sin embargo, este miércoles llegó la noticia más temida.