Donald Trump anunció el fin de las negociaciones con Irán “No quiero tener nada que ver con ellos, son escoria”, afirmó el mandatario republicano durante la cumbre de la OTAN en Ankara. “Están dirigidos por gente enferma, cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles en Ankara que da por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, al asegurar que “se ha acabado” porque “Irán es basura”. Trump realizó estas afirmaciones durante la segunda jornada de la cumbre de líderes de la OTAN en la capital turca, acompañado por el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

El mandatario estadounidense afirmó ante la prensa: “Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”. Trump acusó a Irán de mentir sobre los términos del acuerdo y sostuvo que negociar con Teherán es “malgastar tiempo”.

El presidente estadounidense aseguró que la tregua con Irán “ha terminado” después de los recientes ataques cruzados entre las fuerzas estadounidenses e iraníes. Según Trump, las fuerzas de Estados Unidos atacaron “con mucha fuerza” la noche anterior, en represalia por las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Trump explicó que, tras permitir el funeral del líder supremo iraní, Alí Khamenei, fallecido en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero, Irán reanudó el lanzamiento de cohetes contra buques. “Así que les dimos duro anoche, muy duro”, aseguró el mandatario, quien también sugirió que ha sido blanco de amenazas iraníes.

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En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán informó haber “destruido” 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron MQ-9. Estos hechos marcan una nueva escalada en las tensiones tras el frágil alto el fuego firmado el 8 de abril.

Trump acusó al régimen iraní de “hacer daño a su pueblo” y afirmó que “hasta ahora han matado a 54.000 personas que estaban protestando”. El presidente sostuvo que los manifestantes no han logrado tomar el poder debido a la represión: “No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan”, dijo Trump, en alusión a las protestas ocurridas en enero.

El mandatario criticó que la prensa internacional no informe sobre la magnitud de la represión en Irán, insistiendo en que “son gente mala” y que “no quiero perder mi tiempo con ellos”.

Las declaraciones de Trump provocaron un aumento inmediato del 5% en los precios del petróleo. Antes de los ataques, Estados Unidos había revocado la autorización para la venta de crudo iraní en los mercados internacionales, medida adoptada como respuesta a las agresiones contra buques en Ormuz.

Trump sostuvo que Irán tergiversó reiteradamente los términos de la tregua firmada el 17 de junio. “Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados”, afirmó el presidente estadounidense.

Aunque reconoció que los negociadores del memorando —citando a Steve Witkoff y Jared Kushner— seguirán conversando si lo desean, Trump reiteró: “Por mi parte, negociar con ellos es solo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara”.

Trump también acusó a Irán de ser responsable de la muerte de “miles y miles de nuestros soldados y a cientos de miles de personas inocentes”, aunque no precisó a qué conflictos atribuía esas cifras, ya que en la guerra iniciada este año solo constan 16 soldados estadounidenses muertos en combate.

El presidente concluyó que, pese a la continuidad de los contactos diplomáticos, “no me gusta esa gente” y considera el proceso negociador con Irán “terminado”.

Fuente Infobae