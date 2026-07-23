Estados Unidos aplicará desde este viernes nuevos aranceles a importaciones de 60 países La administración de Donald Trump pondrá en marcha un nuevo esquema con tasas de entre el 10% y el 12,6%, dirigido a naciones que, según Washington, no adoptaron medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso.

El Gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de este viernes entrará en vigencia un nuevo esquema de aranceles para las importaciones provenientes de 60 países. La medida establece tasas que oscilarán entre el 10% y el 12,6%, en el marco de una política comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue adoptada con el objetivo de sancionar a las economías que, de acuerdo con la evaluación de Washington, no implementaron acciones suficientes para evitar el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Con la entrada en vigor de este nuevo régimen, Estados Unidos endurece los controles sobre el comercio internacional y busca ejercer mayor presión sobre los países alcanzados por la medida. Se espera que la aplicación de estos aranceles tenga impacto en las relaciones comerciales con las naciones incluidas en el listado oficial.