Mataron de 13 puñaladas a un ingeniero argentino en Madrid Hace poco más de una semana, un ingeniero argentino que vivía hace tiempo en Madrid, España, fue brutalmente asesinado de 13 puñaladas. La noticia, sin embargo, recién llegó a la Argentina este jueves. Se llamaba Facundo Rico y el principal sospechoso de su crimen se suicidó tras el hecho: era el esposo de una mujer que aparentemente estaba vinculada sentimentalmente con Rico.

Hace poco más de una semana, un ingerniero argentino que vivía hace tiempo en Madrid, España, fue brutalmente asesinado de 13 puñaladas. La noticia, sin embargo, recién llegó a la Argentina este jueves. Se llamaba Facundo Rico y el principal sospechoso de su crimen se suicidó tras el hecho: era el esposo de una mujer que aparentemente estaba vinculada sentimentalmente con Rico.

Según publicó Infobae, el homicidio ocurrió el 14 de julio, y el suicidio el 15. El caso fue cerrado por la Policía Nacional de España luego de que confirmaran justamente que el presunto agresor, un hombre de 65 años, se había quitado la vida un día después del crimen.

De acuerdo a la evidencia que habían logrado recabar, el asesino fue hasta el departamento de Rico en el lujoso barrio de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral; lo encegueció con gas pimienta y lo apuñaló 13 veces entre la espalda, el omóplato y el abdomen. Vecinos del argentino escucharon sus gritos, sintieron el fuerte olor químico y avisaron a Carlos, el portero, quien resultó clave para ubicar en tiempo y lugar al homicida ya que lo vio entrar y salir. Además, quedó filmado en las cámaras de seguridad del condominio.

Según fuentes de la investigación, la esposa del presunto asesino deseaba separarse y su marido sospechaba la existencia de una tercera persona en su vida. Aunque no se confirmó la supuesta infidelidad, las pesquisas corroboraron que la víctima y la mujer asistían al mismo gimnasio, cercano al domicilio de Rico.

MIRA TAMBIÉN La Justicia de EE.UU. programó el juicio contra Nicolás Maduro

De acuerdo con la información personal que la víctima había publicado en su perfil de LinkedIn, Rico era un ingeniero especializado en Telecomunicaciones, que había optado por desarrollarse en el sector de las energías renovables. Además, se había radicado en España hacía al menos 10 años.

Además de haber adquirido experiencia laboral en empresas dedicadas a la energía solar y eólica, también llegó a desempeñarse como docente auxiliar en la Universidad Nacional de San Juan. Un mes antes del crimen, había iniciado un nuevo puesto como ingeniero de proyectos.