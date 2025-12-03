Estados Unidos suspende solicitudes de inmigración de 19 países incluidos en el veto migratorio Estados Unidos frena la tramitación de residencias y ciudadanías para inmigrantes de 19 países alcanzados por el veto migratorio.

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, dispuso la suspensión de la tramitación de solicitudes de inmigración —entre ellas, pedidos de residencia permanente y naturalización— correspondientes a ciudadanos de 19 países alcanzados por las restricciones de viaje vigentes desde mediados de año.

Según informó Noticias Argentinas en base a reportes de medios estadounidenses, una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) instruyó a sus funcionarios a “detener la adjudicación final de todos los casos” vinculados a inmigrantes provenientes de naciones incluidas en la proclamación presidencial conocida como veto migratorio, emitida en junio. La cadena CBS News confirmó que la medida regirá mientras la administración Trump define nuevos procedimientos de verificación.

El New York Times destacó que la lista comprende a algunos de los países más pobres e inestables del mundo, lo que incrementó la preocupación entre organizaciones de derechos humanos y especialistas en política migratoria.

Países afectados por el veto migratorio

Restricción total de ingreso (12 países):

Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

MIRA TAMBIÉN Barcelona vence al Atlético y se afirma como único líder de LaLiga

Ingreso limitado o parcialmente restringido (7 países):

Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.