Un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico Gerson do Melo Machado, con antecedentes penales, falleció por las mortales heridas del felino. El muchacho escaló una pared de seis metros y accedió al recinto a través del tronco de un árbol. Tras el ataque, el parque suspendió sus actividades al público mientras avanzan las investigaciones policiales y la revisión interna del protocolo de seguridad

Un parque zoológico en Brasil se convirtió en el escenario de una tragedia luego de que un joven de 19 años muriera tras ingresar deliberadamente a una jaula de una leona. En la mañana del domingo, la víctima, identificada como Gerson do Melo Machado, escaló un muro de más de seis metros y descendió por el tronco de un árbol para acceder al área restringida. Allí, el felino arrastró con sus garras y lo atacó hasta la muerte.

El suceso quedó registrado en video por otros visitantes del parque, quienes quedaron totalmente conmocionados y movilizaron a las autoridades locales. El incidente sucedió en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, en João Pessoa, al nordeste de Brasil.

Según la información oficial, Machado burló las medidas de seguridad y accedió de forma rápida y sorpresiva al recinto de los leones. La Policía Militar y el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba confirmaron que el joven murió en el acto debido a las graves heridas provocadas por el felino.

El Ayuntamiento de João Pessoa informó que, a pesar de los protocolos y barreras existentes, el ataque no pudo evitarse y el parque fue cerrado de inmediato. El caso se encuentra bajo investigación policial, que contempla la hipótesis de un posible acto suicida, dada la historia personal y el estado previo de la víctima.

La investigación y un posible acto suicida

El Parque Arruda Câmara alberga más de 580 especies animales, entre ellas elefantes, monos y aves, además de una amplia variedad de plantas. Tras el ataque, el parque suspendió sus actividades al público mientras avanzan las investigaciones policiales y la revisión interna de los protocolos de seguridad. El equipo veterinario evaluó a la leona y determinó que el animal experimentó un cuadro de estrés elevado debido a la irrupción inesperada.

En un video compartido en el Instagram oficial del parque, el veterinario Thiago Nery explicó que la leona fue contenida sin necesidad de dardos tranquilizantes ni armas, y que obedeció las órdenes para regresar a su corral, aunque tardó en hacerlo por encontrarse estresada y en estado de shock. El zoológico aclaró que nunca consideró sacrificar al animal, que no había mostrado conductas agresivas previas y que permanecerá bajo monitoreo y atención especializada. El personal veterinario, cuidadores y técnicos se encuentran dedicados al bienestar del felino, con el objetivo de que retome su rutina habitual.

Por su parte, la bióloga del parque, Marilia Maia, confirmó en la red social del zoológico que la leona llegó agitada y que al momento del ataque “presentó un comportamiento natural de su especie” y que no atacó a la víctima por alimentación.

El político brasileño Matheus Laiola, exjefe de policía del departamento de protección ambiental de Curitiba, señaló en sus redes sociales que la leona actuó por instinto y defensa, y que este tipo de tragedias ocurren cuando se ignoran los límites básicos de seguridad, poniendo en riesgo tanto la vida humana como la del animal.

En un comunicado oficial, la gobernación informó: “Rápida y sorpresivamente, escaló un muro de más de 6 metros, las vallas de seguridad, accedió a uno de los árboles e invadió el recinto”. Asimismo, informaron que la investigación oficial trabaja con la versión del posible “acto de suicidio”. También enviaron condolencias y solidaridad a la familia por lo sucedido.