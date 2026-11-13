Estados Unidos suspendió los vuelos de salida en todo el país por problemas de seguridad La medida se adoptó tras fallas graves en las comunicaciones con el control del tráfico aéreo. Los vuelos que ya estaban en el aire podrán aterrizar y los internacionales serán evaluados caso por caso.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, después de informar problemas graves en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.

La medida permite que las aeronaves que ya están en vuelo aterricen, pero impide el despegue de los aviones que permanecen en tierra. La FAA indicó que el tráfico de salida seguirá detenido hasta nuevo aviso y que los vuelos internacionales de llegada se evaluarán caso por caso.

Antes de extender la restricción a todo el país, la autoridad había interrumpido las operaciones en Chicago debido a las fallas de comunicación del control aéreo, informó Reuters.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que los técnicos de la FAA investigan el problema. “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas cuando las tengamos”, escribió el funcionario en una publicación en redes sociales.

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Una interrupción prolongada podría derivar en miles de cancelaciones durante el fin de semana

Según la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty, había más de 30.000 vuelos programados para el resto del día después de que comenzara la paralización en todo el país.

La suspensión podría tener repercusiones generalizadas. Si se prolonga, esos retrasos podrían convertirse en cancelaciones, dado que las tripulaciones alcanzarían sus límites de jornada laboral. Esto tendría un efecto dominó durante todo el fin de semana.

Es la segunda suspensión nacional desde los atentados de 2001

La decisión constituye la segunda vez que la FAA detiene todos los despegues a escala nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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En aquella ocasión, se paralizó la aviación civil en el espacio aéreo estadounidense y los aviones que estaban en ruta recibieron la orden de aterrizar en los aeropuertos disponibles, de acuerdo con NBC News.

En enero de 2023, la FAA suspendió los vuelos nacionales que aún no habían despegado durante menos de dos horas por una falla en el sistema de “Avisos a las Misiones Aéreas”, que alerta a los pilotos sobre distintos riesgos potenciales.