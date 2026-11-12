El papa León XIV cerró su primera jornada en Perú con un mensaje sobre la paz y la unidad familiar: “Aquí estoy en casa” El Sumo Pontífice saludó a los fieles reunidos frente a la Nunciatura Apostólica en Lima y agradeció la bienvenida tras su regreso al país en el que vivió durante más de 20 años. En su intervención, pidió oraciones por la reconciliación mundial y el fortalecimiento de los vínculos domésticos.

El papa León XIV concluyó este miércoles su primera jornada oficial en territorio peruano con un saludo a los fieles que se congregaron en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica de Lima. Luego de encabezar el encuentro con las autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, el Pontífice se trasladó hacia la sede diplomática vaticana en la capital peruana, residencia en la cual descansará durante su estadía.

Ante la multitud presente en el lugar, el Santo Padre expresó su gratitud por el recibimiento y destacó el vínculo afectivo que tiene con ese país, en el que vivió durante más de 20 años. “No tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy a mi casa. Aquí estoy en casa. Y qué hermoso es encontrar a todos ustedes aquí con tanto entusiasmo, con tanta alegría y también con tanta oración”, afirmó el líder de la Iglesia Católica durante su primer mensaje.

León XIV tomó como referencia la escultura de una paloma ubicada en el acceso a la Nunciatura Apostólica para convocar a la ciudadanía a promover el entendimiento social. El Pontífice solicitó plegarias por el cese de los conflictos internacionales y exhortó a los presentes a actuar como agentes de reconciliación.

“Pido sus oraciones muy sinceramente por la paz en el mundo, por la paz en todos los países, que sepamos ser constructores de unidad, promotores de reconciliación y que creamos profundamente en la paz”.

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Sobre el cierre de la jornada, y previo a impartir la bendición apostólica junto con el rezo del Padre Nuestro, el Papa dedicó un apartado especial a la importancia del núcleo familiar en la sociedad contemporánea. En ese sentido, convocó a los presentes a trasladar el mensaje de armonía hacia sus respectivos hogares y a trabajar de forma cotidiana para consolidar la cohesión entre sus seres queridos.

La jornada de León XIV para este jueves comenzará a las 9.30 con un encunetro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Luego, presidirá la Celebración de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos sinodales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Mientras que, a las 11.30, en la plaza de la Catedral, participará de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

A la tarde, el Papa encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima. La jornada cerrará con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica a las 20.00.



