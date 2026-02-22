Estados Unidos y Canadá piden a sus ciudadanos no salir a la calle en Jalisco tras la muerte del capo narco “El Mencho” El Gobierno de Canadá afirmó este domingo estar "profundamente alarmado" por los enfrenamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos criminales en el estado mexicano de Jalisco. En tanto que la embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco y otros cinco estados del país

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Las zonas señaladas son los estados de Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (norte), así como áreas de Michoacán (centro), Guerrero (sur) y Nuevo León (norte).

Se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan “un bajo perfil”. (Foto: EFE)

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan “un bajo perfil”.

“Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso”, explicó el Gobierno canadiense.

En una declaración publicada en sus redes sociales, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, también afirmó que Ottawa sigue de forma estrecha “la grave y rápida evolución de la situación de seguridad en el estado de Jalisco”.

La situación obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañía aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.