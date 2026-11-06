Santiago Peña pidió 72 horas más para preparar su defensa ante el juicio político en Paraguay: “Voy a exponer mi verdad” El presidente paraguayo cuestionó los plazos del proceso y aseguró que recibió el documento acusatorio y cerca de 300 fojas de anexos apenas unas horas antes de tener que responder.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el marco del juicio político que enfrenta. El mandatario cuestionó los tiempos establecidos para responder a las acusaciones y consideró que no se están respetando las garantías del debido proceso.

Según explicó, recibió la notificación del libelo acusatorio junto con aproximadamente 300 fojas de documentación complementaria a las 22:15, cuando le quedaban menos de 12 horas para presentar su respuesta.









A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Peña expresó su disconformidad con el procedimiento y adelantó que dará a conocer su postura frente a la ciudadanía.

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“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”, manifestó en sus redes sociales este viernes.

Además, el jefe de Estado paraguayo aseguró que no piensa apartarse de sus responsabilidades frente a la situación que atraviesa el país. “Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, remarcó.

El pedido de ampliación del plazo se produce en medio de un escenario de suma tensión política en Paraguay, donde el proceso de juicio político mantiene en suspenso el futuro institucional del mandatario.