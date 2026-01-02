Fuerte terremoto sacude al centro de México: la presidenta evacuó el Palacio Nacional El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana. Por ahora no se reportan daños materiales severos o muertes

Un terremoto de 6,5 grados de magnitud se registró este viernes en la zona central México a las 7.58 hora local, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.









De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

El Sismológico Nacional dio a conocer que hasta las 9 de la mañana se registraron 151 réplicas del sismo de 6,5 registrado este viernes por la mañana. La réplica más fuerte fue de 4,2.

Personas salen a la calle tras un sismo este viernes en Ciudad de México. (Foto: Sáshenka Gutiérrez / EFE)

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia de prensa matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

Sheinbaum, junto con periodistas y funcionarios, desalojó el Salón Tesorería de Palacio Nacional siguiendo los protocolos de seguridad mientras daba una rueda de prensa en la que notó el movimiento del suelo.

La mandataria precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle informó a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas de Veracruz y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.