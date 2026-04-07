Imágenes inéditas y récord histórico: Artemis II sobrevivió al apagón en la cara oculta de la Luna Los cuatro astronautas de la NASA restablecieron el contacto con la Tierra tras 40 minutos de máxima tensión. Rompieron la marca del Apolo 13 al alcanzar los 406.771 kilómetros de distancia y capturaron postales nunca antes vistas de la región inexplorada.

El silencio absoluto llegó a su fin y la humanidad vuelve a celebrar un logro sin precedentes. Tras vivir uno de los apagones de comunicación más largos en la historia de los vuelos espaciales tripulados, los cuatro astronautas de la misión Artemis II lograron restablecer el contacto exitosamente con el Control de Misión de la NASA.

El alivio en la Tierra se produjo exactamente después de que la nave completara su tránsito por la cara oculta de la Luna. Esta maniobra de altísimo riesgo no solo dejó como saldo la supervivencia del equipo, sino un récord histórico y una serie de fotografías inéditas de nuestro satélite natural.

El punto más lejano y un récord de 1970 superado

Durante esos 40 minutos de incomunicación absoluta, en los que la inmensa masa de la Luna bloqueó por completo cualquier señal de radio con nuestro planeta, la tripulación hizo historia grande.

Según los datos preliminares confirmados por la agencia espacial estadounidense, la cápsula alcanzó la distancia máxima de la Tierra en esta misión, estimándose en unos sorprendentes 406.771 kilómetros (252.756 millas). Este impactante número cambia los libros de historia:

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Adiós al Apolo 13: Con esta nueva marca de distancia, los astronautas de Artemis II superaron oficialmente el récord establecido en el año 1970 por la mítica —y accidentada— misión Apolo 13.

Con esta nueva marca de distancia, los astronautas de Artemis II superaron oficialmente el récord establecido en el año 1970 por la mítica —y accidentada— misión Apolo 13. Un nuevo límite: Se han convertido formalmente en los seres humanos que más lejos han viajado en el espacio profundo en toda la historia de la humanidad.

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Postales asombrosas y viaje de regreso

El paso por el lado oscuro lunar no solo sirvió para batir récords de distancia, sino que le permitió a la tripulación registrar imágenes deslumbrantes y con una perspectiva sin precedentes. Estas fotografías exclusivas, que serán procesadas y publicadas por la NASA, brindarán a los científicos nuevos datos visuales y topográficos de una zona que no había sido observada directamente por ojos humanos en más de cinco décadas.

Tras el éxito rotundo de esta etapa crítica, los tripulantes ya ajustaron su trayectoria y comenzaron oficialmente su viaje de regreso a casa. Ahora, con el orgullo de haber llevado los límites humanos un paso más allá, el mundo aguarda con expectativa su regreso triunfal a la Tierra.