Donald Trump volvió a amenazar a Irán: “Toda una civilización morirá esta noche” El presidente de Estados Unidos lanzó un nuevo mensaje al gobierno de Teherán a horas de que venza el ultimátum.

A pocas horas de que venza el ultimátum, el presidente norteamericano Donald Trump lanzó una nueva amenaza a Irán: “Toda una civilización morirá esta noche”. Mientras publicaba este mensaje en la red social Truth, se reportaban fuertes explosiones en la isla de Kharg, centro de la producción petrolera iraní.

“Toda una civilización morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta. No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso”, escribió Trump en sus redes sociales.

Además, el republicano escribió: “¿Quién sabe? Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!“.

Si bien no comentó detalles, Trump había advertido previamente que las fuerzas estadounidenses podrían bombardear los puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta volver a la “Edad de Piedra” al país asiático.

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Por otro lado, Irán amenazó con lanzar ataques “más allá de la región”, es es que Estados Unidos destruye sus plantas eléctricas. “Si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”, advirtió el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado.