Israel afirma haber abatido a la cúpula de seguridad de Irán en ataques de precisión sobre Teherán Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la eliminación de Ari Larijani, figura clave del régimen iraní, junto a otros altos mandos militares. Mientras el gobierno de Netanyahu difunde imágenes de la orden del ataque, en Teherán intentan desmentir las bajas.

La escalada bélica en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico. En las últimas horas, el ministro de Defensa de Israel anunció que sus fuerzas lograron abatir al máximo responsable de la seguridad de Irán, Ari Larijani, durante una serie de ataques aéreos de precisión ejecutados directamente sobre Teherán.

La noticia sacude los cimientos del régimen iraní, ya que Larijani era considerado la figura central en la toma de decisiones estratégicas del país tras el reciente asesinato del líder supremo Ali Khamenei, ocurrido el pasado 28 de febrero.

Los blancos del bombardeo israelí

Según los reportes de la agencia Xinhua y fuentes de seguridad citadas por la cadena estatal israelí Kan TV, la ofensiva no se limitó a Larijani. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que los ataques aéreos en la capital iraní lograron descabezar a otras facciones clave del aparato militar y paramilitar de la región.

Los altos mandos reportados como abatidos:

Funcionario / Líder Rol estratégico Ari Larijani Máximo responsable de seguridad de Irán y hombre fuerte del régimen tras la muerte de Khamenei. Gholamreza Soleimani Comandante en jefe de la fuerza paramilitar iraní Basij. Akram al-Ajouri Jefe del ala militar del grupo terrorista Yihad Islámica.

Guerra de información: la foto de Netanyahu y la carta de Irán

El anuncio militar vino acompañado de una fuerte escenificación política por parte del gobierno israelí. La Oficina del Primer Ministro difundió una fotografía oficial en la que se observa a Benjamin Netanyahu hablando por teléfono en el centro de mando, en el momento exacto en el que, supuestamente, estaba “ordenando la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní”.

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Del otro lado, el régimen de Teherán inició rápidamente una contraofensiva mediática para sembrar dudas sobre el éxito de los bombardeos. En medio de las masivas informaciones sobre el fallecimiento de su jefe de seguridad, los medios estatales iraníes publicaron una presunta carta manuscrita redactada por el propio Ari Larijani, en un intento por demostrar que sigue con vida y al mando, aunque sin brindar pruebas en video o apariciones públicas que confirmen su estado real.